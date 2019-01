'Đặt hàng' cho kẻ trộm kiếm xe đẹp để đi chơi tết

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Thực (34 tuổi, ngụ tại Bình Phước) và Trần Văn Kế (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Thực và Kế bị bắt giữ khi đang mua bán xe vừa mới trộm được

Theo điều tra của công an, biết Kế là tay chuyên trộm xe máy nên Thực nhờ Kế đi trộm xe máy loại “đẹp” rồi bán rẻ lại cho mình. Khi Kế trộm được một chiếc Exceiter 150 biển số 36B6-761.26 thì gọi điện cho Thực xuống lấy với giá 11 triệu đồng.

Ngày 25-1 khi Thực từ Bình Phước xuống Bình Dương để mua xe thì cả hai bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Kế tại phường An Phú (thị xã Thuận An), công an phát hiện có ba chiếc xe máy khác không có giấy tờ, cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy.

Kế khai nhận các xe trên đều do mình đi trộm, chưa kịp đưa đi tiêu thụ.