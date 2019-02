Đi 2 năm mới biết là xe ăn cắp

Ngày 27-2, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vừa bàn giao chiếc xe máy là tang vật một vụ trộm cắp cho Công an huyện Krông Pắc (Đak Lak) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Chiếc xe được bàn giao cho công an huyện Krông Pắc

Trước đó, khoảng tháng 9-2018, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Kbang phát hiện và tạm giữ xe máy 61D1-226.52 do anh H. (trú tại xã Lơ Ku) điều khiển vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, phát hiện giấy tờ và biển số của xe là giả nên công an tiến hành tra cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh làm rõ.



Đến ngày 25-2-2019, xe máy trên được xác định là tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15-2-2017 tại Hoa viên huyện Krông Pắc (thị trấn Phước An). Đây là xe của chị Nguyên Thị Hưng (29 tuổi, thị trấn Phước An). Theo tìm hiểu, xe này anh H. mua lại của một người quen, lúc mua có đầy đủ giấy tờ nhưng không biết đó là giấy tờ giả.