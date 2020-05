Hành trình Loan ‘cá’ trở thành trùm bảo kê

Bí thư Đồng Nai khen công an triệt phá băng Loan “cá” Ngày 8-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho các đơn vị vì có thành tích xuất sắc triệt xóa băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản do vợ chồng Loan “cá” cầm đầu. Trong thư khen, Bí thư Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh đây là những chiến công của lực lượng công an tỉnh, góp phần khiến niềm tin của người dân đối với quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn của tỉnh nói chung, hoạt động của lực lượng công an tỉnh nói riêng. Ông biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai…