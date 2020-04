Không được vợ cho đón con, ra đường đập phá 3 ô tô

Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) vừa khởi tố, bắt tạm giam Mai Hùng Sơn Trung (33 tuổi, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



Khi bị bắt về cơ quan công an, bị can Mai Hùng Sơn Trung vẫn còn biểu hiện phê ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-4, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Trung đến nhà vợ để rước con về chơi nhưng không được đồng ý.

Bực tức, Trung ra đường chặn, đập vỡ kính chắn gió của ba ô tô (hai ô tô tải, một ô tô bảy chỗ) đang lưu thông trên đường rồi bỏ về nhà.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Trà Cú đã đưa Trung về làm việc. Tại cơ quan công an, Trung vẫn còn biểu hiện phê ma túy, cười nói như không có chuyện gì.

Theo công an, Trung có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Người này đang bị áp dụng quản lý giáo dục tại địa phương vì đã có hành vi gây thương tích cho người khác thì tiếp tục gây án.