Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM triệt phá sòng bạc trên địa bàn.



Theo đó, qua nắm địa bàn, trinh sát Phòng PC02 phát hiện Lê Quốc Thịnh (32 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và Đặng Hoàng Vinh (33 tuổi, ngụ Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi “bài cào 3 lá” ăn tiền tại khu câu cá Tấn Đạt ở trên đường Bông Văn Dĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

17 giờ 45 ngày 29-9, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh ập vào địa chỉ trên, bắt quả tang nhóm 18 người đang sát phạt.



Công an tạm giữ 18 người cùng tang vật có liên quan. Ảnh CA

Công an đã lập biên bản tạm giữ 18 người cùng tang vật gồm 214 triệu đồng trên chiếu bạc, 224 triệu đồng bị vứt tại hiện trường, 14 triệu đồng tiền xâu, một bộ bài Tây đang sử dụng, 10 bộ bài Tây chưa sử dụng...

Ngoài ra, Công an tạm giữ trên người các con bạc tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, 22 điện thoại di động, bốn xe máy, ba xe ô tô.

Tổng số tiền thu giữ tại ổ cờ bạc này là hơn 1,5 tỉ đồng.

Theo đó, ban đầu xác định, Vinh giữ vai trò tổ chức, chở con bạc và thu tiền xâu. Thịnh là chủ địa điểm cho thuê tổ chức đánh bạc, chở con bạc.

Sòng bài cào do Vinh - Thịnh tổ chức hoạt động từ ngày 17-8 đến nay. Hai người này thỏa thuận Vinh thuê địa điểm khu câu cá trên của Thịnh với số tiền 2 triệu đồng/ngày.



Công an vây bắt vụ đánh bạc quy mô lớn

Do dịch COVID-19, người dân bị hạn chế đi lại nên hàng ngày Vinh sử dụng ô tô 51H-588.09 (hoặc xe 51D-611.61) để chở con bạc từ khu vực Tân Kỳ -Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh đến địa điểm đánh bạc. Còn Thịnh dùng ô tô 93A – 206.20 (của Vinh giao cho) chở con bạc đến sòng.

Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Thịnh và Vinh thuê Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Thanh Tâm phục vụ tại sòng. Lực và Tâm được trả công 500-1 triệu đồng/ngày.

Vinh quy ước chỉ lấy xâu đối với nhà cái như sau: Khi nhà cái ăn từ 4 triệu đồng/ván trở xuống sẽ thu xâu 100.000 đồng; nếu ăn từ 6 triệu đồng/ván trở lên thì thu xâu 200.000 đồng.

Ngoài ra Thịnh và Vinh quy định con bạc đến chơi phải nộp tiền phí đưa đón là 500.000 đồng/người (mua que test COVID-19 và đồ ăn uống), do vợ Vinh là Nguyễn Thị Thúy An trực tiếp thu tại sòng.

Hàng ngày, sòng bài hoạt động từ 13 giờ đến 21 giờ, có khoảng 10-20 con bạc tham gia. Mỗi con bạc đặt cược tiền từ 1-2 triệu đồng/ván. Mỗi ván có 8-17 tụ bài (tính luôn nhà cái). Trung bình, mỗi ngày Vinh thu lợi được khoảng 13-17 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.



Một trong số các ô tô tại khu vực sòng bạc.

Ngày 29-9, sòng bài hoạt động từ 13 giờ. Lúc đầu, Phạm Thị Son hùn với Nguyễn Thị Kim Loan làm cái. Sau đó, đến lượt Nguyễn Hoàng Huy làm cái.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, khi Huy đang làm cái thì bị trinh sát Phòng PC02 phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt quả tang. Lúc này, Vinh đã thu được 14 triệu đồng tiền xâu.

Hiện tại Thịnh đã bỏ trốn nên Phòng CSHS và Công an huyện Bình Chánh đang truy bắt để điều tra xử lý.

Ngoài ra, qua kiểm tra các ô tô công an phát hiện bốn giấy “xác nhận đi lại do nhu cầu công việc” trong thời gian giãn cách xã hội đứng tên Phạm Khắc Tâm, Lê Quốc Thịnh, Đặng Hoàng Vinh, Trịnh Thị Thúy An.

Các giấy này của Công ty Bách hóa tổng hợp TN (TT Tân Túc, huyện Bình Chánh) do PTT đứng tên (con dấu của công ty TNHH Bất động sản TN).

Qua làm việc Vinh khai nhận đã lợi dụng các giấy xác nhận trên để đón khách đến sòng bạc khi đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch.