Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tiếp tục phối với với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ sáu nghi can trong đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nhiều tỉnh, thành khác về Đồng Nai tiêu thụ.



Công an bắt giữ 20 kg ma túy trong ba lô. Ảnh: VH

Theo cơ quan công an, việc bắt giữ các nghi can này nằm trong kế hoạch mở rộng chuyên án mà cơ quan công an đang thụ lý điều tra vào đầu năm 2021.

Cụ thể là sau khi bắt giữ hai người mang ba lô chứa 20 kg ma túy đá trong khách sạn ở thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), Cảnh sát phối hợp với công an một số địa phương gồm TP Long Khánh, huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ truy bắt nghi can.

Quá trình khám xét nơi ở của các nghi can này tại các địa bàn, lực lượng công an đã thu giữ 1 kg ma túy đá và 85 viên thuốc lắc.

Đặc biệt, qua khám xét, công an còn thu giữ của các nghi can một khẩu súng, sáu viên đạn, ba thanh kiếm, mã tấu.



Hung khí công an thu giữ nhà các nghi can. Ảnh: VH

Như PLO đưa tin, đầu tháng 2-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) khi đang vận chuyển 20 kg ma túy đến nghỉ tại một khách sạn ở thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Sau đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với công an một số tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk bắt giữ thêm một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy khủng này.