Tìm thấy nữ sinh lớp 12 sau 4 ngày mất liên lạc

Ngày 27-10, ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết đã tìm thấy nữ sinh NTHT (17 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Đồng Lộc) sau bốn ngày mất liên lạc.



Em NTHT được tìm thấy sau bốn ngày mất tích.

Trước đó, sáng 22-10, T. được em trai chở đến trường học. Tuy nhiên, đến trưa và chiều không thấy T. trở về nhà, gia đình hỏi cô giáo và bạn bè thì mới biết buổi sáng T. không đến lớp.

Người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm được nên đã báo lên Công an xã Thượng Lộc.

Thượng úy Nguyễn Minh Tú, Trưởng Công an xã Thượng Lộc đã ra công văn về việc thông báo tìm người gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn xã, đồng thời triển khai lực lượng tìm kiếm em T.

Đến chiều tối 26-10, người dân phát hiện em T. ở phía sau khu đồi thuộc thôn Đồng Thanh (xã Thượng Lộc) với tinh thần mệt mỏi, tâm lý hốt hoảng. Do vậy người dân đã báo với người nhà và công an xã. Em T. sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã để trấn an tinh thần và kiểm tra sức khỏe.

Hiện em T. đang mệt mỏi, không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện với ai nên Công an xã Thượng Lộc chưa hỏi được bốn ngày qua đã đi đâu...