Đến gần trưa ngày 31-7, các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức đã giải quyết xong hiện trường và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe rác khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn khiến anh C. tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe rác đang dừng để lấy rác tại đường Tô Ngọc Vân, đoạn trước trụ sở UBND phường Tam Phú.

Lúc này, anh Mai Văn C. (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy mang BKS 59X3-429… từ hướng Phạm Văn Đồng đi ngã tư Gò Dưa đã tông vào phía sau.

Vụ việc khiến anh C. bị thương, được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc xe rác đang dừng khá sát lề đường, anh C. cũng lưu thông với tốc độ không cao nhưng lại xảy ra vụ việc.