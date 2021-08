Ngày 26-8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã bàn giao Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, ngụ tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) cùng hồ sơ vụ án mạng cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 24-8, tại xã Gia Lâm. Thời điểm trên, Thanh điều khiển ô tô tông trực diện vào nhóm bốn người đang đi trên đường, gồm: Phạm Văn Huân (35 tuổi), Nguyễn Huy Văn (31 tuổi), Lê Ngọc Thanh (32 tuổi, cùng ngụ tại xã Đông Thanh, Lâm Hà) và một người tên Mạnh (chưa rõ năm sinh, nơi cư trú).



Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Cú tông trực diện làm anh Huân tử vong, ba người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo Công an huyện Lâm Hà, trước đó vào chiều cùng ngày, nhóm của Huân do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên tìm đến nhà Thanh gây gổ, ném đá, sau đó bỏ đi.

Thanh sử dụng ô tô đi tìm nhóm người trên để giải quyết mâu thuẫn. Khi đang chạy trên đường dân sinh tại thôn 4 (xã Gia Lâm) thì gặp bốn người trên, và đã nhấn ga tông thẳng vào nhóm người này.

Khi biết có một người bị tông tử vong, Thanh đã đến trình báo tại công an địa phương. Ngay trong đêm 24-8, Công an huyện Lâm Hà đã đưa Thanh đến cơ quan công an để điều tra vụ việc.

Ban đầu, Thanh khai nhận vô tình tông vào nhóm người trên. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận cố tình tông vào nhóm người trên để trả thù.