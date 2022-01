Ngày 13-1, Công an quận 11, lấy lời khai với Phồng Kim Hiếu (34 tuổi, ngụ phường 12, quận 11) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Hiếu là người được cho là đã dùng gậy tấn công một công an phường trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội.



Hiếu hiện đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai, điều tra, làm rõ. Ảnh: NT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Công an phường 12 nhận được tin báo của người dân về việc một thanh niên biểu hiện bất thường, ném đá vào nhà dân.

Công an phường 12 đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để làm rõ. Tuy nhiên, lúc này người ném đá đã bỏ chạy.



Trước đó, người này đã bất hợp tác, tấn công công an. Ảnh chụp từ clip

Hai công an khu vực gồm một thượng úy và một công an khu vực xuống hiện trường nhưng không thấy thủ phạm vụ ném đá đâu nên thực hiện tuần tra nhiều tuyến hẻm lân cận và nhà của đối tượng nghi vấn.

Khi tới nơi ở của Hiếu trong con hẻm trên địa bàn phường 12 thì nam thanh niên thấy công an nên bỏ chạy. Hai cán bộ công an tiếp tục tuần tra khu vực.



Hiếu cầm gậy gỗ tấn công công an. Ảnh chụp từ clip

Khi đến khu vực đường Lò Siêu và Lãnh Binh Thăng thì hai công an phát hiện Hiếu lúc này đang đứng trên đường, tay cầm hai gậy, biểu hiện không bình thường.

Hiếu tiến tới, múa gậy tính đánh công an. Hai công an có sẵn gậy ba trắc trên tay nên chống trả. Một cán bộ công an phường đã khéo léo tránh né các đòn đánh của Hiếu rồi dùng thế võ khống chế nam thanh niên này.



Vị cán bộ công an đã nhanh chóng khống chế được Hiếu. Ảnh chụp từ clip

May mắn cán bộ này chỉ bị xây xát, thâm tím nhẹ. Hiếu cũng không bị thương tích gì.



Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Theo một nguồn tin, Hiếu mới ra tù, trước đó đã nhiều lần bị công an kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy nên đưa vào diện quản lý chặt chẽ ở địa phương.