Ngày 8-9, Công an xã Diên Phú (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, đã phát hiện và tạm giữ một ô tô khách chở 13 người đi đường nhỏ để né chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an xã Diên Phú phát hiện ô tô khách do tài xế NAT (SN 1990, trú xã An Trung, huyện Krông Chro, Gia Lai) điều khiển chở khách có dấu hiệu vi phạm.



Cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản xử phạt những người trên xe. Ảnh NT

Qua làm việc, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe.

Người này cho biết được một người ở Thanh Hóa thuê chở 13 người (chủ yếu là người tỉnh Phú Yên và Bình Thuận) từ làng Ôrê 2 (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) vào xã Ia Kênh (TP Pleiku) để thi công, đấu nối hệ thống điện gió vào trạm điện 500KV.

Vì bản thân không có giấy phép lái xe, những người trên xe không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên tài xế T. đã lái xe theo đường nhỏ để né chốt kiểm dịch.

Sau khi lập biên bản vụ việc, UBND xã Diên Phú đã ra quyết định xử phạt tài xế và những người trên xe vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch, với số tiền 2 triệu đồng/người. Đồng thời, gửi đề nghị Công an TP Pleiku tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra, làm rõ.