Ăn phô mai béo giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ 18/01/2026 17:21

(PLO)- Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người thường xuyên ăn phô mai nhiều chất béo có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn đáng kể.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa Neurology cũng liên kết kem béo với sức khỏe não bộ tốt hơn.

Theo dõi thói quen ăn uống ảnh hưởng đến chứng mất trí nhớ. Ảnh: AI.



Nghiên cứu không chứng minh các sản phẩm này có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Chuyên gia dinh dưỡng Dalia Perelman tại Stanford Medicine cho biết việc ăn phô mai kết hợp với thực phẩm nào cũng quan trọng không kém.

Theo dõi thói quen ăn uống

Bệnh mất trí nhớ dự báo sẽ tăng từ 57 triệu ca năm 2019 lên 153 triệu ca vào năm 2050. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị hiệu quả hiện vẫn rất khan hiếm. Các nhà nghiên cứu tập trung vào chế độ ăn uống để xác định các chiến lược giảm gánh nặng này.

Mặc dù các nghiên cứu trước đây chỉ ra sản phẩm từ sữa có thể bảo vệ não bộ, nhưng cách thức cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nhóm nghiên cứu đã dựa vào dữ liệu từ 27.670 người trưởng thành ở Thụy Điển từ năm 1991 đến năm 1996. Những người tham gia ghi lại nhật ký ăn uống trong một tuần và trả lời phỏng vấn.

Nhóm nghiên cứu được theo dõi trong trung bình 25 năm. Trong thời gian này, có 3.208 người tham gia mắc chứng mất trí nhớ.

Sản phẩm từ sữa giàu chất béo và sức khỏe não bộ

Những người ăn ít nhất 50 gram phô mai béo mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 13% so với người ăn ít. Ăn nhiều phô mai béo cũng liên quan đến việc giảm 29% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ mạch máu. Đây là loại suy giảm nhận thức do lưu lượng máu lên não bị giảm hoặc tắc nghẽn.

Tiến sĩ Silvia Fossati tại Đại học Temple cho rằng phô mai béo có thể có đặc tính bảo vệ não bộ. Điều này khác biệt hoàn toàn với các loại thực phẩm nhiều chất béo khác như thịt đỏ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện người tiêu thụ ít nhất 20 gram kem mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 16%. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mối liên hệ chứ không phải nguyên nhân trực tiếp. Những người tham gia nghiên cứu đa số đều khỏe mạnh ở độ tuổi trung niên nên có thể ảnh hưởng đến kết quả tích cực.

Phô mai giúp ích cho não bộ như thế nào?

Sản phẩm sữa béo chứa các dưỡng chất như vitamin K2, canxi và một số axit béo hỗ trợ sức khỏe não bộ. Tiến sĩ Jonathan Rasouli tại Bệnh viện Northwell Health cho biết chúng giúp giảm viêm thần kinh và hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Bản thân chất béo đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc và chức năng của tế bào não. Ngoài ra, các sản phẩm sữa lên men như phô mai tươi có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột. Nhiều nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh giúp chức năng nhận thức tốt hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia

Tiến sĩ Rasouli không khuyến khích chỉ dựa vào phô mai để phòng bệnh. Phô mai béo chứa chất béo bão hòa, yếu tố có thể góp phần gây ra bệnh mạch máu, béo phì và tăng huyết áp. Những yếu tố này lại có mối liên hệ mật thiết với chứng mất trí nhớ.

Nếu bạn thích ăn phô mai, bạn nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Phô mai nên là một phần của chế độ ăn cân bằng với rau củ, chất xơ và protein nạc. Sức khỏe não bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố tổng thể như chế độ ăn, hoạt động thể chất, giấc ngủ và các hoạt động trí tuệ hàng ngày.