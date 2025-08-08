Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư quận 5 cũ làm Bí thư phường Chợ Lớn 08/08/2025 18:13

(PLO)- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5 (cũ), được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chợ Lớn.

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Chợ Lớn, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tại phiên chính thức, đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn.

Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người, Ban Thường vụ gồm 11 người.

Cụ thể, bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chợ Lớn.

Bà Đặng Ngọc Quế Hương giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Xuân Trung giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn.

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, làm cơ sở để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ và nhân dân phường Chợ Lớn triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đúng với chủ đề Đại hội đã đề ra. Đó là "Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát triển thương mại - dịch vụ, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục vì hạnh phúc của Nhân dân, vì phường Chợ Lớn văn minh, hiện đại, nghĩa tình".