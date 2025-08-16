Bà Phan Thị Thanh Phương làm Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP.HCM 16/08/2025 16:54

(PLO)- Đại hội Đảng bộ phường Đức Nhuận lần thứ I đã bầu bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Đức Nhuận (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 đảng viên.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ﻿TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TL

Đại hội có sự hiện diện của bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Thiếu tướng Vũ Văn Điền – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.

Phường Đức Nhuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 4, 5 và 9. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy đoàn kết và đạt nhiều kết quả nổi bật: kinh tế tăng trưởng đúng định hướng, đời sống người dân cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh trật tự giữ vững.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ mới là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; khai thác tiềm năng để nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ đề ra 20 chỉ tiêu, bốn công trình trọng điểm và ba khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đô thị “An toàn – Xanh – Thân thiện” và hình thành hình mẫu con người Đức Nhuận “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL

Phát biểu chỉ đạo, bà Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao sự sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân phường. Bà lưu ý, Đức Nhuận cần tận dụng lợi thế vị trí gần sân bay Tân Sơn Nhất, hạ tầng đồng bộ và hơn 5.600 đơn vị kinh tế đang hoạt động để phát triển mạnh thương mại – dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội: ẢNH: TL

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Bà Phan Thị Thanh Phương được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trước đó, bà từng là Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Các nhân sự chủ chốt khác gồm: bà Trần Xuân Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, phát biểu bế mạc đại hội.

﻿Ảnh: TL

Phát biểu bế mạc, tân Bí thư Phan Thị Thanh Phương khẳng định: “Đại hội thành công tốt đẹp, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều khát vọng. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân phường Đức Nhuận sẽ chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết, xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Dịp này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường quyên góp hơn 79 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại hội cũng chứng kiến lễ ký kết liên tịch giữa UBND phường Đức Nhuận và Trường Đại học Tài chính – Marketing.