Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, TP.HCM 16/08/2025 15:04

(PLO)- Đại hội Đảng bộ phường Hạnh Thông, TP.HCM lần thứ I đề ra 26 chỉ tiêu, sáu nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến phát triển thương mại - dịch vụ và chỉnh trang đô thị.

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Hạnh Thông, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đại hội đã thống nhất đề ra 26 chỉ tiêu, sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế phường theo hướng thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội và tiếp tục chỉnh trang đô thị.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường đã đoàn kết, vượt khó, đạt nhiều kết quả toàn diện. Sản xuất, kinh doanh ổn định, thu ngân sách bình quân hằng năm vượt 5% chỉ tiêu.

Công tác quản lý đô thị được tăng cường, tình trạng xây dựng trái phép giảm mạnh; nhiều dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ nhờ sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của người dân.

Phường cũng được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đồng thời chú trọng bảo tồn di tích gắn với hoạt động du lịch “Gò Vấp – Trăm năm tìm lại dấu xưa”.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bước vào nhiệm kỳ mới, phường tiếp tục xác định mục tiêu phát triển bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ; huy động hiệu quả nguồn lực; xây dựng hạ tầng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội và phát huy giá trị văn hóa, di sản địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá dù gặp nhiều khó khăn nhưng phường Hạnh Thông đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng.

Ông cho rằng phường Hạnh Thông có nhiều lợi thế để bứt phá nhờ vị trí thuận lợi, giao thông kết nối trực tiếp với sân bay Tân Sơn Nhất, cùng thế mạnh về giáo dục và y tế.

"Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các dịch vụ mũi nhọn, đồng hành cùng thành phố trên hành trình xây dựng siêu đô thị" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị thời gian tới, phường cần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền đô thị hai cấp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; xây dựng Hạnh Thông thành phường “xanh – văn minh – hiện đại”.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường cũng phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, quyên góp được hơn 444 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạnh Thông nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạnh Thông nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Trần Ngọc Phương làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Phạm Thị Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.