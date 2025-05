Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hóa đơn điện tử 27/05/2025 18:02

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương cùng phối hợp với Chi cục Thuế khu vực XV triển khai đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tỉnh đã giao các địa phương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh pháp luật về thuế, trong đó có đăng ký, kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng và ứng dụng Etax Mobile của ngành thuế.

Tỉnh cũng giao các cơ quan phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và lĩnh vực khác theo quy định; kiểm tra và xử lý các hộ kinh doanh trên địa bàn trong lĩnh vực giá, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh vi phạm.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tháng 5-2025 khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một cá nhân về hành vi buôn lậu, trốn thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Tỉnh cũng đề nghị công an tỉnh tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm; cung cấp thông tin camera giám sát an ninh, dữ liệu giám sát hành trình của các đơn vị kinh doanh vận tải, danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô bị xử lý về hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh vận tải; hành vi vi phạm về gắn thiết bị giám sát hành trình, không có giấy phép kinh doanh vận tải để cơ quan thuế quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh vận tải này…

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với Chi cục Thuế khu vực XV đẩy mạnh triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. Ảnh minh họa: TK

Trong đó, rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng bao gồm: ăn uống, nhà hàng, khách sạn; bán lẻ hàng hóa (trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng); bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí, bán vé tham quan du lịch, vận tải hành khách đường bộ, dịch vụ thẩm mỹ; kinh doanh vàng; dịch vụ sân golf, dịch vụ cáp treo, xăng dầu, phí đường bộ.

Các ngành, đơn vị chức năng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi của người tiêu dùng khi lấy hóa đơn. Lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng về việc không cung cấp hóa đơn điện tử...