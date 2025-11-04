Bạn có đang ăn uống 'ngược' nhịp sinh học của cơ thể? 04/11/2025 09:37

(PLO)- Nghiên cứu cho thấy thời điểm ăn uống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và kiểm soát cân nặng - một khái niệm được gọi là "dinh dưỡng theo thời gian" (Chrononutrition).

Do lịch trình bận rộn, nhiều người thường bỏ bữa ban ngày và ăn một bữa tối thịnh soạn sau đó. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc điều chỉnh thời điểm ăn có thể quan trọng như việc bạn ăn gì.

Thời điểm ăn uống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và kiểm soát cân nặng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chrononutrition, còn được gọi là chế độ ăn uống hạn chế thời gian, nghiên cứu cách thời điểm ăn uống ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất thông qua nhịp sinh học của cơ thể. Đồng hồ sinh học này điều chỉnh các chức năng quan trọng như giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể và sự tỉnh táo.

Ăn uống đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giúp giảm cân, kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Theo Tiến sĩ Lisa Young, Giáo sư thỉnh giảng về dinh dưỡng tại Đại học New York, việc điều chỉnh bữa ăn phù hợp với nhịp sinh học có thể mang lại nhiều cải thiện. Những cải thiện này bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Còn theo Tiến sĩ John Hawley, Giám đốc Trung tâm Hiệu suất và Trao đổi chất của Con người tại Đại học Công giáo Úc ở Melbourne, chế độ dinh dưỡng theo thời gian thực chất là việc rút ngắn tổng thời gian ăn uống mỗi ngày.

Rút ngắn "Cửa sổ ăn uống"

Nếu thói quen ăn uống kéo dài 13 giờ (từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối), bạn có thể giảm khoảng thời gian đó xuống còn 10 hoặc 11 giờ.

Ông Hawley nhấn mạnh việc ăn uống hạn chế thời gian không giống với nhịn ăn gián đoạn, vì nhịn ăn kéo dài sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học. Mục tiêu của Chrononutrition là duy trì nhịp sinh học bình thường suốt cả ngày. Cách tiếp cận này đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường tuýp 2.

Nguy cơ khi ăn vặt đêm khuya

Tránh ăn khuya là một thành phần quan trọng của chế độ dinh dưỡng theo thời gian. Cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng hormone mỗi khi bạn ăn.

Ăn khuya, đặc biệt khi cơ thể ít vận động, có thể làm tăng cảm giác đói, thèm ăn và làm suy yếu chức năng trao đổi chất. Vào buổi tối, lượng đường trong máu thường cao. Do cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, lượng đường trong máu sẽ duy trì ở mức cao.

Việc chuyển bữa tối sớm hơn giúp giảm lượng đường trong máu vào ban đêm, từ đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì.

Cách điều chỉnh thói quen ăn uống

Duy trì chu kỳ giấc ngủ đều đặn là bước đầu tiên để có khung giờ ăn uống ổn định.

Ví dụ, nếu bạn ngủ từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng, hãy cố gắng ăn sáng khoảng một giờ sau khi thức dậy (từ 8 giờ đến 9 giờ sáng).

Trường hợp không thể tránh khỏi việc ăn muộn hơn bình thường, bạn nên tránh thực phẩm giàu chất béo hoặc carbohydrate. Thay vào đó, hãy chọn protein nạc.

Các chuyên gia kỳ vọng rằng trong khoảng một thập kỷ tới, nghiên cứu vững chắc về Chrononutrition sẽ đủ để đưa yếu tố thời gian vào các hướng dẫn chế độ ăn uống chính thức.