Hợp nhất quy định về mẫu thẻ căn cước

Đã cấp 12,5 triệu thẻ căn cước Bộ Công an cho biết hiện nay đã có 12,5 triệu công dân được tổ chức cấp số định danh cá nhân thông qua công tác cấp thẻ căn cước tại 16 tỉnh/TP: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, Bộ Công an còn phối hợp với Bộ Tư pháp cấp số định danh cá nhân cho hơn 1,7 triệu trẻ em mới sinh tại 37 tỉnh/TP trực thuộc trung ương. Theo Bộ Công an, cơ quan này đang triển khai thu thập thông tin dân cư trên phạm vi toàn quốc để sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật.