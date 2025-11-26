Bão Koko vào Biển Đông, đang hướng vào đất liền Nam Trung Bộ 26/11/2025 06:14

(PLO)- Bão Koko đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Bão đang hướng vào đất liền Nam Trung Bộ.

Sáng sớm nay, 26-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Koko đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Khoảng 4 giờ sáng mai, bão trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm: 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 113,50E.

Dự báo vùng ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão số 15.

Ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27, 28-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng Tây Tây Nam, đi chậm với tốc độ 10km/h, vẫn có khả năng mạnh thêm. Khoảng 4 giờ ngày 28-11, khi ở trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 và vẫn có thể mạnh thêm.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tại các dự báo còn phân tán, nhưng tập trung vào hai kịch bản.

Kịch bản 1 bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng, là khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ, thời gian tác động vào khoảng ngày 30-11 đến 1-12, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Kịch bản 2 dự báo khác là bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%).

Khoảng từ ngày 28 đến 30-11, ở khu vực Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Và theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa từ 16 đến 21-11.