Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải thưởng 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2025 14/11/2025 21:45

(PLO)- Loạt bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Anh, đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Khuyến khích giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2025.

Tối 14-11, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Bộ GD&ĐT phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2025.

Đây là năm thứ 8 Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức giải thưởng này.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Mùa giải năm 2025, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được hơn 800 tác phẩm tham dự ở 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Các tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5-9-2024 đến 5-9-2025.

Kết quả, 82 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Từ các tác phẩm này, hội đồng chung khảo đã đề xuất 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí, truyền hình xuất sắc về giáo dục - đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người; qua đó tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Theo hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành. Nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc, có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

So với những mùa giải năm trước, số lượng đơn vị tham gia giảm do hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí nhưng số lượng bài gửi về tham dự vẫn đảm bảo chất lượng, sự đa dạng và phong phú về hình thức, trải dài từ Bắc đến Nam.

Loạt bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Anh, Báo Pháp Luật TP.HCM, đoạt giải Khuyến khích, được trưng bày tại lễ trao giải. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức giải thưởng, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, nhấn mạnh giải thưởng Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam góp phần thắp sáng tinh thần nhân văn, giá trị cốt lõi của nền giáo dục.

"​Giáo dục Việt Nam đang bước đi vững chắc trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện. Trên hành trình ấy, báo chí luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là cầu nối chính sách và cuộc sống, giữa nhà trường và xã hội, giữa người thầy, người học và toàn dân", ông Lâm nói.

Còn theo ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, vượt lên trên khuôn khổ của một giải thưởng nghề nghiệp đơn thuần, giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam đã tạo được một diễn đàn uy tín về giáo dục, có sức lan tỏa sâu rộng.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Theo đó, các tác phẩm dự giải đã phác hoạ một bức tranh toàn cảnh, sống động và đa sắc về giáo dục Việt Nam, với chiều sâu phân tích cả về đường lối, chính sách vĩ mô (Nghị quyết 71, Nghị quyết 57), đến các vấn đề thời sự cấp thiết (đổi mới sách giáo khoa, quản lý dạy thêm - học thêm, an toàn trường học…).

“Mỗi bài viết, mỗi phóng sự không chỉ dừng lại ở sự phản ánh, mà còn là tiếng nói chia sẻ và góp phần kiến tạo niềm tin, sự đồng hành của xã hội với giáo dục và đào tạo. Qua đó, báo chí đã khẳng định vai trò là người đồng hành, người phản biện có chiều sâu, và là bà đỡ cho những đổi mới của ngành, giúp các chính sách giáo dục gắn kết hơn với thực tiễn”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, và ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Loạt bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Anh, đăng trên báo in và báo điện tử Báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 1 đến 3-4-2025.

Các tác giả nhận giải Khuyến khích. Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Khuyến khích với loạt bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Anh. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Loạt bài phản ánh toàn diện thực trạng thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai các yêu cầu mới về chuẩn giảng viên và chiến lược phát triển khoa học - công nghệ.

Loạt bài ghi nhận những chuyển động tích cực ở một số cơ sở đào tạo với các chính sách đãi ngộ và hỗ trợ nghiên cứu, đồng thời chỉ ra nhiều vướng mắc kéo dài như thu nhập chưa tương xứng, áp lực công việc và hạn chế về môi trường học thuật.

Trên nền thực tiễn đó, loạt bài đề xuất nhu cầu cấp thiết phải tháo gỡ rào cản, tạo đột phá chính sách để xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học.