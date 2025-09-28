Bão số 10 đổ bộ vào đèo Ngang, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, cập nhật đến 21 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 10 đang ở khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị.

Cường độ bão chưa có dấu hiệu suy yếu, vẫn đang ở cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trong vài giờ qua, bão số 10 có xu hướng di chuyển chậm lại, từ 25-30km/h xuống còn khoảng 20-25km/h. Tuy nhiên, so với các cơn bão thông thường, đây vẫn là tốc độ khá nhanh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vào chiều 28-9, việc bão di chuyển chậm có thể kéo dài thời gian tác động và với tốc độ 25 km/h thì nguy cơ thay đổi cấu trúc hoặc đổi hướng là thấp.

Thông tin với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 20h46 phút, trạm Hoàng Sơn ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh (khu vực Đèo Ngang) đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cấp gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện.

Gió mạnh đã quan trắc được tính đến 21h30 ngày 28-9:

+ Trạm Quỳnh Lưu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

+ Trạm Kỳ Anh gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

+ Trạm Bắc Trạch gió mạnh cấp 9, giật cấp 13.

Dự báo 2-3 giờ nữa, bão số 10 sẽ đi vào đất liền, giữa Quảng Bình cũ và Hà Tĩnh.