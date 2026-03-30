Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật quý 30/03/2026 14:09

Ngày 30-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức lễ họp mặt tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2026).

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) cùng các đại biểu tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ôn lại gần 70 năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Theo ông Nam, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cùng lối sống giản dị, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ chương trình, bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các tổ chức, cá nhân trao tặng, trong đó có Bảo tàng Quân khu 7, bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng) và bà Trần Nam Hương (cháu ngoại đồng chí Ung Văn Khiêm).

Tại đây, bà Trần Nam Hương (cháu ngoại nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm) cho biết trong thời gian tập kết ra Bắc, những người đồng hương An Giang thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau.

Bà Trần Nam Hương trao tặng chiếc đĩa sứ kỷ niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Dịp kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến năm 1960, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến thăm gia đình bà và tặng một chiếc đĩa sứ làm kỷ niệm. Gia đình đã gìn giữ hiện vật qua nhiều năm và trao tặng lại cho bảo tàng với mong muốn lưu giữ, lan tỏa ký ức.

Bên cạnh đó, bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của bác Tôn) cho biết Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời căn dặn phải chăm lo để các em có điều kiện học tập, phát triển, đóng góp cho đất nước.

Bà Tôn Thị Bạch Tuyết trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (20-2-1906 - 20-2-2026).

Trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của nhà trường, đồng thời tái hiện hành trình từ người học sinh cơ khí, người thợ máy Ba Son đến nhà lãnh đạo phong trào công nhân, chiến sĩ cách mạng kiên trung của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu, triển lãm góp phần khắc họa hình ảnh “người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng”, biểu tượng của sự kết hợp giữa tay nghề, trách nhiệm công dân và lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Đây là hoạt động họp mặt và trưng bày góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng trong xã hội hôm nay.

Được biết, trưng bày diễn ra đến hết ngày 10-8-2026.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu công đoàn TP.HCM do bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 46 năm Ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2026) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo và cán bộ Công đoàn TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh vì dân, vì nước của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.