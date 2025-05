Bắt đầu đăng ký khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 25/05/2025 08:57

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ 8 giờ hôm nay (25-5) đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 29-5, phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, quận 1.

Học sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa vào năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các bước đăng ký khảo sát như sau:

Bước 1: Quý Cha, Mẹ học sinh điền link đăng ký tham dự khảo sát vào lớp 6 năm học 2025 - 2026.

Thời hạn điền link: Chậm nhất 16 giờ 30 ngày 29-05-2025

Lưu ý khi điền link: Phụ huynh cần chuẩn bị sẵn mã định danh cá nhân của học sinh (do công an cấp) và Mã định danh học sinh do Bộ GD&ĐT cấp.

Bước 2: Sau khi điền link, cha mẹ học sinh sẽ nhận được Đơn đăng ký qua địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp không nhận được đơn thì gửi email đến địa chỉ info@thcsthpttrandainghia.edu.vn để được hỗ trợ.

Bước 3: Cha, Mẹ học sinh in đơn, dán hình của học sinh.

Bước 4: Cha, Mẹ học sinh mang đơn đến trường để nhận thẻ tham dự khảo sát (Trường sẽ công bố lịch phát thẻ tham dự khảo sát trên website trường vào ngày 1-6-2025)

Link đăng ký tham dự khảo sát dành cho học sinh thuộc các trường tiểu học tại Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 :

https://forms.gle/Rch3nsidUovZwmg16

Link đăng ký tham dự khảo sát dành cho học sinh thuộc các trường tiểu học tại thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, và huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè:

https://forms.gle/UqxLzVGFK8ZJTT436

Thí sinh sẽ nhận thẻ tham dự khảo sát từ ngày 9-6 đến 11-6.

Ngày 16-6 sẽ diễn ra kỳ khảo sát vào lớp 6.

Thí sinh thực hiện bài khảo sát năng lực trong 90 phút gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm với 20 câu trắc nghiệm, làm trong thời gian 30 phút.

Phần tự luận gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết); Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, học sinh làm bài bằng tiếng Việt; Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn, học sinh làm bài bằng tiếng Việt. Thời gian thực hiện phần tự luận là 60 phút.

Dự kiến ngày 22-6, Sở GD&ĐT công bố kết quả chấm khảo sát.

Trước đó, năm học 2024-2025, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa có 4.301 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 350, tỉ lệ chọi là 1/12.