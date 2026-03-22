Bắt đối tượng giết người ở Hà Nội từ 10 năm trước rồi trốn truy nã sang Trung Quốc 22/03/2026 20:55

(PLO)- Khi Vương Quốc Bình- đối tượng trốn lệnh truy nã về tội giết người trở về đến cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh cao Bằng) thì bị lực lượng công an phối hợp với biên phòng bắt giữ.

Tối 22-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Thường Tín vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Vương Quốc Bình (36 tuổi, trú phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh)- đối tượng trốn truy nã về tội giết người.

Đối tượng Vương Quốc Bình bị bắt giữ khi vừa trở về Việt Nam sau 10 năm bỏ trốn. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, năm 2016 tại khu vực huyện Phúc Thọ (cũ) thuộc TP Hà Nội, Bình cùng đồng bọn đã có hành vi sát hại người khác.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Bình về tội giết người. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sang Trung Quốc. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Bình về tội giết người.

Vừa qua, từ công tác nắm tình hình Công an xã Thường Tín phát hiện thông tin Bình về nước và xuất hiện tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 19-3, Tổ công tác Công an xã Thường Tín đã phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành bắt giữ Bình tại khu vực Cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.