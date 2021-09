Nhu cầu mua bán căn hộ TP.HCM giảm mạnh Theo báo cáo thị trường hồi tháng 7 của kênh thông tin batdongsan.com.vn, lượng tin đăng rao bán căn hộ trên địa bàn TP.HCM trong tháng ghi nhận mức giảm lên đến 44% so với thời điểm tháng 6. Trong đó, lượng tin rao bán căn hộ cao cấp và trung cấp đều đồng loạt giảm hơn 40%, còn loại hình căn hộ bình dân giảm đến 48%. Đây được xem là mức giảm kỷ lục trong các quý vừa qua. Nguồn hàng chào bán giảm mạnh, kéo theo nhu cầu mua cũng đi xuống khá nhanh. So với thời điểm tháng 6, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM trong tháng 7 giảm hơn 25%. Dù nhu cầu giao dịch giảm nhưng lại không gây tác động mạnh đến giá bán của phân khúc này, khi giá sơ cấp rao bán chung cư vẫn tăng trong cao điểm dịch bệnh. So với tháng 6, giá bán chung cư tăng thêm 2% và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020.