Bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau 25/01/2026 15:28

(PLO)- Nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở xã Phước Long, Cà Mau đã nhanh chóng bị bắt khi lẩn trốn ở đặc khu Phú Quốc.

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Phước Long, tỉnh Cà Mau, khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm về việc phát hiện nhà bà HTL (64 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân) đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Nhận tin báo, Công an xã xuống hiện trường, lập biên bản mở cửa nhà bà HTL để kiểm tra. Qua đó phát hiện bà Lệ đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Kiểm tra phía sau nhà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bà NTL (47 tuổi, con bà Lệ) cũng đã tử vong với nhiều vết thương.

Công an xã Phước Long đã tiến hành bảo vệ hiện trường và thực hiện các hoạt động xác minh ban đầu theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm là Cao Minh Hên (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và đã bắt được Hên tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Làm việc ban đầu cho thấy Hên và bà HTL có chung sống như vợ chồng, gần đây cả 2 có mâu thuẫn do ghen tuông. Ngày xảy ra sự việc Hên có gọi điện thoại cho con trai bà HTL ở TP.HCM thông báo Hên đã sát hại 2 mẹ con nạn nhân và kêu người này về lo hậu sự.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.