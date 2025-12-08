Bắt tạm giam tài xế xe tải rẽ vào cây xăng khiến 2 người tử vong ở Huế 08/12/2025 16:14

(PLO)- Chuyển hướng rẽ trái để vào cây xăng nhưng thiếu quan sát và đi không đúng phần đường, tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 8-12, Công an TP Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Trọng Trí (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bắt giam tài xế xe tải rẽ vào cây xăng khiến hai người tử vong ở Huế.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 14-11-2025, Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng (tại Km1+120, thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế), Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào một cây xăng bên đường.

Đúng lúc này, hai người dân đang chở nhau trên xe máy lưu thông ở chiều ngược lại vừa chạy tới. Do tình huống bất ngờ, xe máy đã va chạm mạnh vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải do Trí cầm lái.

Hậu quả vụ va chạm khiến hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Ngô Trọng Trí đã điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường quy định.

Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định.