Bế mạc Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IX và kết quả các đội dự thi 03/08/2025 19:22

(PLO)- Bộ Công an vừa bế mạc Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IX và hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI.

Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả chung cuộc, ở chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh tổ quốc, Ban Tổ chức đã trao 169 bộ huy chương của 10 môn trong 2 đoạn. 10 đơn vị dẫn đầu Đại hội gồm: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đắk Lắk, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bắc Ninh, thành phố Huế, An Giang, thành phố Đà Nẵng.

Xuất sắc vượt qua nhiều đội tuyển mạnh trên cả nước, tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc, Đội tuyển Công an TP.HCM đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 15 huy chương, gồm: 4 Huy chương Vàng (môn Cầu lông; 1 cá nhân và 2 đồng đội môn Cờ tướng); 3 Huy chương Bạc (đôi nam 46 tuổi môn Bóng bàn; cá nhân và đồng đội môn Cờ tướng); 8 Huy chương Đồng ở các nội dung: Đồng đội nữ môn Bóng bàn, Đôi nữ 36 - 45 tuổi, Đơn nữ 46 tuổi môn Bóng bàn, 1 Cá nhân và 4 đồng đội môn Cờ tướng.

Công an TPHCM giành nhiều thành tích cao tại Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - năm 2025. Ảnh: Công an TP. HCM

Ở chương trình Hội thi điều lệnh, võ thuật, quân sự, Ban Tổ chức đã trao 195 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Giải Nhì toàn đoàn thuộc về các đơn vị, địa phương: Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Đắk Lắk, Công an Lâm Đồng, Công an Ninh Bình.

Giải Ba toàn đoàn được trao cho: Công an Nghệ An, Công an Gia Lai, Công an Thanh Hóa, Công an Bắc Ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Công an thành phố Hải Phòng và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Lực lượng Công an Lâm Đồng đạt giải nhì toàn đoàn hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật. Trong ảnh: Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng tham gia bài bắn súng ngắn dành cho lãnh đạo và đạt giải cá nhân.

Công an Lâm Đồng đạt giải nhì toàn đoàn hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật với tổng cộng chín giải thưởng, trong đó có hai giải nhì (tình huống ứng dụng và cá nhân công phá) và nhiều giải ba ở các nội dung điều lệnh, chiến thuật, đồng diễn, bắn súng. Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp tham gia thi đấu và giành giải ba cá nhân nội dung bắn súng ngắn lãnh đạo.

Nhận xét về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị khẳng định: Đại hội khỏe và Hội thi lần này đã mang đến những màn thi đấu quyết liệt, những pha trình diễn ấn tượng cùng nhiều thành tích nổi bật; các vận động viên đã vượt qua giới hạn của bản thân, lập những kỷ lục mới, mang về niềm tự hào cho đơn vị, góp phần khẳng định tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của lực lượng CAND.