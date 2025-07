CSGT ứng trực xuyên đêm, dọn cây gãy đổ trên các tuyến đèo ở Lâm Đồng 24/07/2025 09:21

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng trực 24/24 ở tất cả các tuyến đèo để đề phòng sạt lở, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Sáng 24-7, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ chắn ngang đường. Lực lượng Công an, CSGT và dân quân địa phương đã có mặt kịp thời, ứng trực 24/24, dọn dẹp đảm bảo giao thông an toàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng trực xuyên đêm tại các tuyến đèo đề nắm tình hình, đề phòng sạt lở. Ảnh: TMĐ

Ghi nhận tại Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đam Rông (xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông cũ) một cây lớn bất ngờ bị bật gốc đổ ngang đường trong lúc trời mưa và sương mù dày đặc, gây cản trở giao thông cục bộ qua khu vực các tuyến đèo.

Ngay khi nhận được thông tin, Tổ CSGT Eo Gió (thuộc Đội CSGT Đường bộ – Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt phối hợp với lực lượng công an xã, cảnh sát cơ động, dân phòng và người dân địa phương khẩn trương cưa, dọn cây, giải tỏa mặt đường.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy sương mù dày đặc bao trùm khu vực đèo, mặt đường trơn trượt, trong khi lực lượng chức năng chia nhau dùng cưa máy, dao rựa xử lý nhanh cây đổ để đảm bảo lưu thông an toàn.

Tổ CSGT Eo Gió cùng các lực lượng dọn cây đổ chắn ngang quốc lộ 27. Ảnh: ĐHH

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin những ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3, lực lượng CSGT đã được bố trí ứng trực 24/24 tại các đèo, đồi dốc và điểm nguy cơ sạt lở, như: đèo Tà Nung, đèo Prenn, đèo Bảo Lộc, đèo Phú Hiệp, đèo Eo Gió… để kiểm tra, xử lý và hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố.

Việc chủ động tuần tra, chốt chặn và phản ứng nhanh khi có cây đổ, sạt lở hay tai nạn giúp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Lâm Đồng những ngày qua diễn biến phức tạp, có nơi mưa lớn kéo dài trên 100mm.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đèo dốc vào ban đêm hoặc khi mưa lớn, sương mù dày, luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.