Bệnh nhân nữ được làm móng, trang điểm miễn phí ngay trong bệnh viện 16/10/2025 17:35

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bệnh nhân nữ đang điều trị nội trú.

Ngày 16-10, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, dành cho bệnh nhân nữ đang điều trị nội trú.

Chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”. Ảnh: BVCC

Tham gia chương trình, bệnh nhân được thưởng thức buổi hòa nhạc “Giai điệu Blouse Trắng” do sinh viên khoa Y, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành biểu diễn. Các bệnh nhân còn làm nước hoa thủ công, được làm đẹp miễn phí như trang điểm, làm móng, làm tóc, gội đầu khô. Dịp này, bệnh viện cũng trao quà cho các bệnh nhân.

Tình nguyện viên gội đầu cho những nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Chị CTM đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, chia sẻ: “Tôi không nghĩ nằm viện mà lại được đón 20/10 ấm áp như vậy. Tôi rất vui khi được nghe nhạc, được làm đẹp, nhận những món quà nhỏ như cành hoa hồng, lọ nước hoa, sữa rửa tay, mỹ phẩm dưỡng tóc. Xin cảm ơn bệnh viện và các nhà tài trợ đã cho tôi một ngày đáng nhớ”.

Bệnh nhân nữ vui vẻ trong lúc được làm móng. Ảnh: BVCC

Cô NTT đang điều trị tại khoa Nội cơ xương khớp, bày tỏ: “Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Là phụ nữ, ai cũng mong muốn được chăm chút và trở nên xinh đẹp. Nhờ các anh chị tình nguyện viên, tôi được trang điểm, tạo kiểu tóc, còn có cả bức ảnh thật ưng ý để làm kỷ niệm.

Dù đang nằm viện, tôi vẫn cảm nhận niềm vui và sự quan tâm trọn vẹn. Cảm ơn bệnh viện vì đã mang đến cho chúng tôi một ngày lễ thật ý nghĩa” - chị T chia sẻ.

Bệnh nhân nữ được cắt tóc ngay trong bệnh viện. Ảnh: BVCC

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhấn mạnh chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức với mong muốn giúp người bệnh nữ cảm thấy tự tin và rạng rỡ hơn. Khi người bệnh cảm thấy mình đẹp hơn, tinh thần sẽ lạc quan, từ đó góp phần tích cực vào quá trình điều trị, giúp họ sớm hồi phục và trở về bên gia đình.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

“Tại bệnh viện, người bệnh luôn là trung tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi không chỉ tập trung vào điều trị mà còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tạo dựng một môi trường điều trị nhân văn, ấm áp và gần gũi, để mỗi người bệnh luôn cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia” – bác sĩ Công nói.