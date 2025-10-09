Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giảm giá giữ xe 2 bánh, không thu phí giữ xe ô tô

Ngày 9-10, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã điều chỉnh giá giữ xe của bệnh viện. Trước đó, ngày 8-10, báo Pháp Luật TP.HCM có thông tin nhiều người dân đến gửi xe tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) phản ánh giá giữ xe ô tô ở đây là quá cao. Cụ thể là giá giữ xe ô tô được niêm yết trên bảng là 10.000 đồng/block/60 phút.
Trao đổi với PLO vào ngày 9-10, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết việc điều chỉnh giá giữ xe đã được thực hiện từ lúc 7 giờ sáng nay (9-10).
Vì sao trước đây bệnh viện lại có mức giá quá giữ xe ô tô quá cao như vậy? Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa cho biết trước đây bệnh viện có đấu giá việc trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện. Ngày 15-10-2024, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có ký kết với nhà thầu một hợp đồng về thu giá giữ xe, hợp đồng có hiệu lực trong 2 năm. Trong đó, giá giữ xe ô tô là 10.000 đồng/block/60 phút.
“Như vậy đến 15-10-2026 thì mới hết hiệu lực hợp đồng. Tôi mới phụ trách BV từ tháng 8-2025 đến nay. Khi phụ trách bệnh viện, tôi thấy giá thu và hợp đồng có sự bất cập nên đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu lại hợp đồng thu giá giữ xe trên tinh thần phải xem việc giữ xe là phục vụ cho công tác khám chữa bệnh chứ không phải vì lợi ích kinh tế”.
Ông Khoa cho biết trong quá trình các bộ phận đang thực hiện rà soát điều chỉnh giá giữ xe theo hướng giảm giá xuống theo đúng Quyết định 25/2017 thì ngày 8-10 có báo đăng tải thông tin giá xe của bệnh viện quá cao.
“Trong sáng nay, tôi đã họp và chỉ đạo theo tinh thần là tất cả các giá thu xe đạp, xe máy phải theo Quyết định 25/2017 của UBND TP Đà Nẵng, bắt đầu điều chỉnh từ 7 giờ sáng nay.
Bệnh viện sẽ không tổ chức trông giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện vì chưa bố trí được bãi giữ xe ô tô có mái che đường hoàng. Riêng khu vực cấp cứu và khoa sản thì bệnh viện sẽ không thu tiền giữ xe ô tô để phục vụ chu đáo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu vực này thì tôi đề nghị giới hạn thời gian đậu xe chỉ trong khoảng 60 phút để người nhà làm thủ tục vào viện và ra viện”- ông Khoa cho biết.
Được biết, theo Theo Quyết định 25/2017 của UBND TP Đà Nẵng, giá giữ xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống tại khu vực bệnh viện ban ngày là 5.000 đồng/chiếc/lượt, gửi ban ngày là 7.000 đồng/chiếc/lượt, gửi cả ngày và đêm là 12.000 đồng/chiếc/lượt. Riêng giá giữ xe máy thì dao động từ 1.000 – 3.000 đồng/chiếc/lượt.
Chị DL (ngụ xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) cho hay vài hôm trước, chị chở chồng vào BV Đa khoa Quảng Nam, nhân viên giữ xe thông báo phí giữ xe 10.000 đồng/giờ. Như vậy, phí giữ xe ô tô gia đình chị đến mấy trăm nghìn đồng.
Theo chị L, sau khi phản ứng, thương thảo thì nhân viên hạ giá. Chồng chị trả phí giữ xe 3 ngày 90.000 đồng.
Tại khu vực giữ xe, bảng niêm yết mức giá các loại xe máy, xe đạp, ô tô đầy đủ. Cụ thể, xe máy từ 2.000-5.000 đồng/lượt; xe đạp, xe đạp điện từ 1.000-3.000 đồng/lượt (tuỳ từng thời điểm, qua đêm hay trong ngày).
Tại bãi giữ xe ô tô, một tấm bảng đặt ngay vị trí đi vào. Giá niêm yết trên bảng là 10.000 đồng/block/60 phút. Riêng bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa sản được miễn phí 60 phút đầu tiên.
Thông tin khuyến cáo ghi trên bảng “hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện quá lâu để không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí".
Dù có bảng niêm yết nhưng trên thực tế, nhiều người đi vào không để ý, đến khi lấy xe mới biết mức giá cao.
"Khi đi vào, mình không chú ý cái bảng niêm yết, cũng không được nhà xe thông tin gì, cứ nghĩ 10.000 đồng. Bệnh nhân đi khám đông, mỗi lần khám mấy tiếng, mất mấy chục ngàn tiền giữ xe là quá cao" - ông M, người giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện cho hay.
Không chỉ chị DL, nhiều người đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giữ xe cũng có phản ánh tương tự.