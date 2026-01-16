Bí quyết giữ dáng và tập luyện của tài tử Sonu Sood ở tuổi 52 16/01/2026 15:22

(PLO)- Sonu Sood chia sẻ những bí quyết giữ dáng, từ thói quen buổi sáng đến chế độ ăn uống và tư duy để có thân hình săn chắc.

Những bí quyết này giúp anh luôn có vóc dáng khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy động lực mỗi ngày.

Bí quyết giữ dáng và tập luyện của tài tử Sonu Sood ở tuổi 52. Ảnh: Sonu Sood.



Sonu Sood từ lâu đã được ngưỡng mộ bởi sự tận tâm không ngừng nghỉ đối với việc rèn luyện thể chất. Ở tuổi 52, nam diễn viên vẫn tiếp tục thiết lập chuẩn mực với thân hình săn chắc và cơ bụng sáu múi. Dưới đây là những thói quen giúp anh giữ vững động lực ngay cả trong những ngày bận rộn nhất.

Đối với Sonu Sood, một ngày mới lý tưởng luôn bắt đầu trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Thay vì vội vã, anh chọn cho mình những phút giây bình yên bên một cốc nước ấm. Nam tài tử thực hành lòng biết ơn và thực hiện những động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Chính sự thư thái này là nền tảng giúp anh cân bằng tâm trí và tạo nguồn năng lượng cho cả ngày.

Nhiều người thường hỏi về bí quyết để duy trì một hình thể săn chắc. Thực tế, phương châm của Sonu Sood rất đơn giản: kiên trì và kỷ luật. Anh không xem việc tập luyện là một trào lưu nhất thời, mà coi đó là một lối sống bền vững.

Mỗi ngày, Sonu Sood dành khoảng một tiếng đồng hồ để thử thách bản thân với các bài tập đa dạng. Các bài tập này bao gồm tập tạ, tập cơ bụng đến các bài tập chức năng và cardio. Việc thay đổi lịch tập thường xuyên giúp cơ thể phát triển toàn diện và tạo cảm giác hứng khởi, tránh sự nhàm chán.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt nhưng anh không ép mình vào những khuôn khổ ăn kiêng khắc nghiệt. Sonu Sood ưu tiên thực phẩm tự nấu tại nhà và kiểm soát khẩu phần ăn kỹ lưỡng. Để duy trì năng lượng khi quay phim, anh chọn món ăn nhẹ lành mạnh như trái cây tươi, hạt, giá đỗ hay đậu xanh rang giàu protein.

Bên cạnh thể chất, anh đặc biệt chú trọng đến sức mạnh tinh thần. Yoga, thiền định và các bài tập thở giúp Sonu Sood giữ được sự dẻo dai và điềm tĩnh trước áp lực. Ngay cả khi lịch trình bận rộn hay đi du lịch, anh vẫn duy trì vận động bằng những bài tập nhanh hoặc đi bộ. Anh luôn tin rằng sự kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công.

Sonu Sood quan niệm rằng thể dục thể thao nên làm phong phú thêm cuộc sống chứ không phải là rào cản hạn chế nó. Anh vẫn thỉnh thoảng nuông chiều sở thích ăn uống nhưng luôn trong sự tỉnh thức và có chừng mực.

Cuối cùng, không có con đường tắt nào dẫn đến một hình thể lý tưởng. Thay vì tìm đến steroid hay những chế độ ăn kiêng cực đoan, hãy tin vào sức mạnh của việc tập luyện tự nhiên. Một cơ thể khỏe mạnh thực sự phải được xây dựng từ sự tử tế với chính bản thân và một kỷ luật thép.