Bị sát hại, cướp tài sản vì đăng ảnh tiền, vàng lên mạng 12/02/2025 17:15

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Hữu Thắng (27 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về tội giết người và cướp tài sản.

Trần Nguyễn Hữu Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CATG

Tại cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Chí Linh khai do nợ nần và không có khả năng chi trả nên Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thông qua mạng xã hội, Thắng thấy anh NHM (30 tuổi, là người chuyển giới, quê tỉnh Tiền Giang) thường đăng ảnh có nhiều tiền, vàng nên Thắng kết bạn làm quen.

Sau đó, Thắng thường đến nhà của anh M tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chơi và mượn tiền nhưng bị anh M từ chối.

Nguyễn Chí Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CATG

Đến ngày 30-1 (mùng 2 Tết), Thắng rủ Linh đến nhà anh M để cướp tài sản. Khi đến nơi, Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền nhưng bị anh M từ chối.

Sau đó, Thắng dùng tay siết vào vùng cổ, Linh giúp sức. Khi anh M tử vong, Thắng lấy một số tài sản gồm: 1 bộ vòng ximen khoảng 9,7 chỉ vàng 18K, 1 lắc tay khoảng 4 chỉ vàng 24K, 1 sợi dây chuyền bạc, 3 điện thoại di động và 31 triệu đồng tiền mặt.

Trước khi bỏ trốn, Thắng đã đưa cho Linh 2 triệu đồng. Sau đó, Thắng mang vàng đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến trưa ngày 2-2, gia đình của nạn nhân phát hiện anh M tử vong nên báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc. Chỉ sau sau hơn 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Chí Linh khi 2 người này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.