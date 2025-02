Bình Dương: Nghi can gây ra 11 vụ cướp giật tài sản bị bắt 11/02/2025 17:49

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ một nam thanh niên (quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Hiện tại cơ quan công an vẫn chưa công bố danh tính và hình ảnh nam thanh niên này, vì để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Camera của người dân, ghi lại cảnh cướp giật dây chuyền của người dân.

Vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) vào ngày 2-12-2024.

Vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) ngày 14-1-2025.

Theo cơ quan công an, trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn TP Thuận An liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản.

Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, Công an TP Thuận An đã xác lập chuyên án để truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt giữ khẩn một nam thanh niên khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đồng thời, thu giữ hai xe mô tô biển số 68P1-584.81 và xe Jupiter biển số 81C1-209.72 là phương tiện nam thanh niên sử dụng để gây án.

Chiếc xe máy mà nam thanh niên dùng để đi cướp giật.

Bước đầu, người này thừa nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản của người dân đi trên đường trên địa bàn phường An Phú, phường Thuận Giao, phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và trên địa bàn TP Tân Uyên.

Công an TP Thuận An thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản nói trên hoặc là người biết việc vui lòng liên hệ Công an TP Thuận An để phối hợp giải quyết.