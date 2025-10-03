Bí thư Chi bộ thôn 'cứu' tài liệu trong mưa lũ 03/10/2025 16:44

(PLO)- Nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Chi bộ thôn được ông Hải "cứu", vớt trước dòng lũ và hong khô.

Sau gần một tuần bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, địa bàn xã Đức Minh với 2.800 hộ dân bị nước cô lập hoàn toàn trong thời gian dài.

Đến nay, gần 2.500 hộ (6.000 người) vẫn chưa thể thoát cảnh nước lũ bao vây nhà cửa, ngập băng vườn tược, hoa màu. Hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn xã Đức Minh bị hư hại, tốc mái. Nước lũ dâng cao cuốn đi tài sản của nhân dân.

2.500 hộ gia đình bị nước lũ cô lập trong nhiều ngày qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong dòng nước lũ đục ngầu, ông Hoàng Quốc Hải, Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu (xã Đức Minh) liên tục lật đi lật lại nhiều trang hồ sơ, giấy tờ của Chi bộ phơi trên thuyền để hong khô.

Nước lũ dâng cao ngập bờ tường rào nhà ông Hải. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trên con thuyền của ông, hàng trăm tờ tài liệu của Chi bộ thôn, hồ sơ, biên bản... được ông cẩn thận sắp xếp ngăn nắp, hứng ánh nắng ban trưa.

Ông Khải cho biết, lúc bão đổ bộ có gió rít mạnh, sau đó mưa lớn khiến nước trên sông dâng nhanh.

“Lúc đó tôi chỉ biết kéo con trâu lên thềm nhà rồi chạy vô cứu các hồ sơ, tài liệu Đảng cất trong tủ vì sợ bị lũ cuốn đi. Biết mưa lũ nguy hiểm nhưng không cứu hồ sơ thì mất hết, mất cái chi cũng được chứ tài liệu của Chi bộ thì không thể”, ông Hải nói.

Ông Hoàng Quốc Hải, Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu hong khô tài liệu, hồ sơ Chi bộ trên thuyền. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu chia sẻ, dù đã dùng bao ni lông để bọc kỹ hồ sơ, giấy tờ của Chi bộ nhưng vì gió to giật mất một nửa mái nhà, mưa lớn tiếp theo tạt nước vào nhà cùng nước lũ dâng lên khiến ông trở tay không kịp.

Ông Hải nhấn mạnh những bộ hồ sơ của Chi bộ là rất quan trọng. Đối với một người Đảng viên, một Bí thư Chi bộ thì trách nhiệm bảo quản hồ sơ, giấy tờ liên quan lại thêm phần trách nhiệm.

Ông Hoàng Quốc Hải thất thần trước sức mạnh của cơn bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh và mong muốn các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Đây là những hồ sơ quan trọng của Chi bộ, nào là biên bản họp, hồ sơ lý lịch Đảng viên, quá trình công tác… được tổng hợp, lưu trữ. Không có hồ sơ này thì sau này sẽ rất khó để làm công tác đánh giá hoạt động của Chi bộ cũng như Đảng viên đang sinh hoạt”, ông Hải nói.