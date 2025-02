Bí thư Quảng Nam: Chuyển đổi số để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân 12/02/2025 12:20

UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030, tại Hà Nội vào chiều 11-2.

Tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Viettel ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Theo đó, 2 bên sẽ hợp tác về chuyển đổi số, phát triển ứng dụng CNTT, an toàn thông tin để xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh Quảng Nam; giới thiệu các giải pháp xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, các giải pháp về an toàn thông tin, an ninh mạng; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số hiệu quả…

Hai bên thống nhất triển khai phủ sóng di động 5G trên toàn tỉnh, đảm bảo xóa lõm sóng 4G; phủ sóng 5G tại các Khu công nghiệp, khu vực cần thiết; đảm bảo phủ sóng di động toàn bộ đường biên giới, phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh biên giới, hải đảo, an ninh quốc gia...

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Viettel khẳng định, thời gian tới Viettel đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam triển khai đẩy mạnh hơn - rộng hơn và sâu hơn các hoạt động chuyển đổi trên địa bàn một cách tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

“Trong đó sẽ tập trung vào lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực du lịch, triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, xây dựng đô thị thông minh… Viettel cam kết phối hợp chặt chẽ, trên tinh thần cầu thị để cùng góp phần với tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số”, theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến.

Về phía Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh này luôn coi chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết (đứng) và lãnh đạo tỉnh làm việc với tập đoàn Viettel.

Tuy nhiên, theo ông Triết thực tiễn hiện nay, tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hạ tầng số còn hạn chế;

Nguồn nhân lực làm công tác chuyển đổi số còn thiếu và yếu; trình độ ứng dụng CNTT, kỹ năng số của người dân, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở một số nội dung chưa hiệu quả…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Viettel, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nội dung ký kết đi vào cụ thể, tạo ra sản phẩm chuyển đổi số đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển Quảng Nam mạnh mẽ trong thời gian tới.

“Sau lễ ký kết hợp tác thì hai bên bắt tay vào thực hiện ngay những công việc cụ thể để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở Quảng Nam. Phải có sản phẩm cụ thể, rõ ràng, không nói chung chung ”, ông Triết nói.