Bị tước bằng lái xe có bị trừ điểm nữa hay không? 24/09/2025 10:02

Cục CSGT - C08, Bộ Công an - cho biết trong một tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy từ ngày 25-7 đến 25-8, lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn của 220 trường hợp; tước phù hiệu 871 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã thực hiện trừ điểm GPLX với 5.522 trường hợp; tạm giữ 347 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ xử lý tăng 14.657 trường hợp (tăng 28,3%), tiền phạt tăng hơn 41 tỉ (tăng 50,36%).

Như vậy, có thể thấy sau khi áp dụng hình thức trừ điểm bằng lái xe, việc tước GPLX đã giảm hẳn so với trước đây, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất.

Trừ điểm và tước bằng lái là hình thức xử phạt bổ sung

Theo Cục CSGT, nhờ sự quyết liệt trong xử lý vi phạm kèm với những quy định nghiêm khắc trong luật hiện hành, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm.

Cụ thể, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ 1-1-2025 lần đầu tiên quy định về điểm GPLX. Mỗi bằng lái có 12 điểm, điểm sẽ bị trừ dần tùy mức độ và tính chất vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt xe máy vi phạm giao thông. Ảnh: P.HÙNG

Các mức trừ điểm được quy định theo số chẵn: 2, 4, 6, 8 và 10 điểm. Lỗi nhẹ như vượt sai, chạy sai làn, không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc… bị trừ từ 2 đến 4 điểm. Lỗi nặng, nguy hiểm, có tính chất cố tình như chạy ngược chiều trên cao tốc, lái xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định, lùi hoặc quay đầu xe trên cao tốc… có thể bị trừ đến 10 điểm.

Nhiều tài xế băn khoăn: Bị tước bằng lái có đồng thời bị trừ điểm hay không?

Theo Điều 50 Nghị định 168/2024, trong trường hợp tài xế vi phạm những lỗi nghiêm trọng đến mức bị tước bằng lái có thời hạn, điểm trên GPLX không bị trừ.

Có thể hiểu, trừ điểm là hình thức xử phạt bổ sung ở mức nhẹ hơn so với tước bằng lái. Người vi phạm bị trừ từ 2 đến 10 điểm tùy lỗi sẽ vẫn giữ bằng lái, trong khi những hành vi nghiêm trọng hơn sẽ bị tước bằng lái theo hai mức 10-12 tháng hoặc 22-24 tháng.

Có được khôi phục điểm bằng lái?

Điểm GPLX có thể được phục hồi nếu người lái chấp hành tốt. Sau 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất, toàn bộ 12 điểm sẽ được xét phục hồi nếu tài xế không vi phạm thêm.

Ví dụ, tháng 1-2025 chị A vi phạm và bị trừ 4 điểm. Nếu từ đó đến tháng 1-2026 chị không vi phạm thêm, điểm sẽ được khôi phục. Tuy nhiên, nếu trong tháng 3-2025 chị A lại vi phạm, thời gian phục hồi sẽ kéo dài đến tháng 3-2026.

CSGT lập biên bản xử phạt một sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: P.HÙNG

Trong trường hợp phạm lỗi bị trừ điểm nhiều hơn số điểm hiện có, điểm bằng lái sẽ về 0, không âm. Chẳng hạn, anh B còn 8 điểm nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao (lỗi trừ 10 điểm), thì điểm bằng lái của anh B là 0.

Nếu GPLX được đổi, cấp lại hoặc nâng hạng, số điểm vẫn giữ nguyên như trước khi đổi.

Khi GPLX bị trừ hết điểm, tài xế không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau ít nhất 6 tháng, người này có thể tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông do CSGT tổ chức. Nếu đạt yêu cầu, GPLX sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Cơ quan chức năng cho biết dữ liệu về điểm trừ được cập nhật ngay vào hệ thống sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực, đồng thời thông báo cho người vi phạm biết.