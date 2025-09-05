Nhiều điểm mới khi học lấy bằng lái xe từ ngày 1-9 05/09/2025 15:12

(PLO)- Cùng với việc được học lý thuyết từ xa, từ ngày 1-9, các hội đồng thi sát hạch bằng lái xe đều áp dụng bộ đề mới 600 câu của Cục CSGT ban hành.

Từ 1-9, Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng có hiệu lực. Theo đó, nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) chính thức được áp dụng như đào tạo lý thuyết từ xa hay sát hạch toàn bộ với bộ đề mới 600 câu do Cục CSGT (Bộ Công an) ban hành.

Hiểu đúng về quy định được học lý thuyết lái xe từ xa

Việc học lý thuyết lái xe với hình thức đào tạo từ xa không phải lần đầu tiên được triển khai. Tuy nhiên, Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng (thay thế cho Thông tư 35/2024) hướng dẫn nội dung học thuận tiện hơn cho người học.

Cụ thể, tại Điều 4 của Thông tư 14/2025 quy định về hình thức đào tạo lý thuyết như sau:

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp GPLX mô tô các hạng A1, A và B1 phải học đủ chương trình theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức tự học theo quy định của Chính phủ hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức: Tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe.

Thay vì phải học tập trung, người học lái xe có thể lựa chọn hình thức học lý thuyết từ xa. Ảnh: THY NHUNG

Theo bà Huỳnh Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch GPLX Hoàng Gia, trước đây, hướng dẫn của Cục Đường bộ tại Thông tư 35/2024 yêu cầu học viên học lý thuyết lái xe từ xa phải đáp ứng điều kiện có sự tương tác giữa học viên và giáo viên. Khi học viên có thắc mắc, giáo viên sẽ là người trực tiếp giải thích.

“Thông tư 14/2025 vẫn cho học viên được lựa chọn việc học tập trung hoặc đào tạo từ xa. Khi tham gia đào tạo từ xa, nếu học viên có thắc mắc thì để lại câu hỏi và giáo viên sẽ giải đáp trong thời gian quy định, không cần thiết phải giải đáp ngay tại thời điểm đó”- bà Hồng giải thích.

Theo bà Hồng, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả đơn vị đào tạo và học viên. Học viên sẽ sắp xếp thời gian để học lý thuyết trên ứng dụng và tổng hợp đủ thời gian theo quy định, không bắt buộc phải học toàn thời gian theo lịch của đơn vị đào tạo như trước. Đối với học viên chưa thông thạo công nghệ, đơn vị đào tạo vẫn tổ chức học tập trung theo yêu cầu của học viên.

Sát hạch theo bộ đề mới

Cũng từ ngày 1-9, thí sinh thi sát hạch bằng lái xe ở tất cả các hội đồng thi sẽ áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục CSGT ban hành.

Một giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM cho biết những khóa đạo tạo bằng lái xe khai giảng trước ngày 1-1-2025 được thi theo bộ đề cũ. Tuy nhiên từ 1-9, dù là người thi rớt hay bỏ lỡ kỳ thi trước đó đều phải áp dụng bộ đề mới 600 câu hỏi của Cục CSGT. Hiện các trường cho ôn tập và hướng dẫn cho các học viên có nhu cầu học bộ đề mới này trong 2 ngày.

Học viên đang sát hạch phần thi mô phỏng. Ảnh: THY NHUNG

Theo Cục CSGT, bộ đề mới được cải tiến toàn diện về nội dung và cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, đồng thời chấm dứt tình trạng học đối phó, học mẹo kéo dài những năm qua.

Bộ đề gồm 600 câu hỏi được phân chia rõ ràng theo từng chương mục, bao phủ toàn diện các kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Nội dung không chỉ dừng lại ở luật giao thông, biển báo hay kỹ thuật lái xe mà còn bổ sung nhiều câu hỏi tình huống thực tiễn và kỹ năng xử lý nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc người thi không thể tiếp tục học vẹt hay học mẹo mà phải thực sự hiểu và vận dụng được kiến thức trong thực tế.

Trong bộ đề còn có nhóm 60 câu điểm liệt liên quan đến các hành vi nguy hiểm nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, lái xe khi có nồng độ cồn, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông… Trả lời sai bất kỳ câu điểm liệt nào thí sinh sẽ bị đánh trượt ngay lập tức, bất kể tổng số câu đúng là bao nhiêu. Đây là yếu tố bắt buộc thí sinh phải học kỹ, nắm chắc luật và không được phép chủ quan hay coi nhẹ bất kỳ phần nào của đề thi.