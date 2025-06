Bình Định gặp khó, SHB Đà Nẵng lợi thế trong cuộc đua trụ hạng 17/06/2025 15:53

Trong khi ngôi vô địch đã ngã ngũ, thì ở phía cuối bảng xếp hạng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cái tên đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng: Bình Định và SHB Đà Nẵng. Hiện tại, cuộc đua trụ hạng trên lý thuyết vẫn còn chỗ cho Quảng Nam nhưng thực tế đội bóng này không gặp nguy cơ cao.

Khắc nghiệt cuộc đua trụ hạng

Đương kim á quân Bình Định vừa nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà TP.HCM đã rơi xuống đáy bảng với 21 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lội ngược dòng để hòa Hà Tĩnh 2-2 để nắm trong tay 22 điểm. Khoảng cách 1 điểm là mong manh nhưng vẫn đủ cho SHB Đà Nẵng nắm quyền tự quyết trong tay ở vòng đấu cuối tránh suất rớt hạng trực tiếp.

Điểm đáng chú ý là vòng 26 cuối cùng, cả hai đội đều được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của Bình Định là Hà Nội FC đang rất muốn kết thúc mùa giải với vị trí á quân một cách thuyết phục. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp SL Nghệ An, đội đã chắc suất trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu. Nhìn vào tương quan lực lượng và tinh thần, cơ hội để Bình Định đảo ngược tình thế là rất thấp.

SHB Đà Nẵng chiếm ưu thế hơn Bình Định trong cuộc đua trụ hạng V-League mùa này khi nắm quyền tự quyết. Ảnh: CCT.

Chưa kể, nếu Bình Định và Đà Nẵng bằng điểm, chỉ số đối đầu sẽ được xét và đội bóng sông Hàn đang chiếm ưu thế khi thắng cả hai lượt đi lẫn về. Trong trường hợp Bình Định giành chiến thắng Hà Nội và điều này cũng rất dễ xảy ra, SHB Đà Nẵng cũng sẽ biết mình phải làm gì để lấy 3 điểm của SL Nghệ An, tương tự như cái cách đội bóng xứ Nghệ vừa cập bến an toàn trong thế 10 đánh 11 lại bị dẫn trước 2-0 vẫn thắng ngược HA Gia Lai 3-2.

Vẫn còn một biến số nữa trong cuộc đua trụ hạng là CLB Quảng Nam. Vì với 25 điểm trong tay, đội bóng này chưa an toàn trên lý thuyết. Nếu thua HA Gia Lai ở vòng cuối và SHB Đà Nẵng thắng SL Nghệ An, Quảng Nam có thể bị kéo vào thế phải đá trận play off.

Với việc thể thức V-League 2024-2025 có 1,5 suất xuống hạng – tức một đội rớt hạng trực tiếp, đội xếp áp chót sẽ đá play off – kịch bản vẫn còn rất mở ở vòng 26. Các đội phía cuối bảng buộc phải đá như “chung kết” để níu giữ hy vọng, còn các đội đã trụ hạng sẽ quyết định cục diện thông qua thái độ thi đấu.

Thái độ thi đấu của SL Nghệ An và HA Gia Lai ở vòng 26 V-League cũng có tính quyết định ở cuộc đua trụ hạng. Ảnh: CCT.

Cuộc chiến giành hạng ba giữa Viettel và CA Hà Nội

Nếu ngôi vô địch đã được xác định, thì vị trí thứ ba chung cuộc, vốn gắn liền với suất tham dự AFC Cup, vẫn đang bỏ ngỏ. Sau chiến thắng Hà Nội FC 2-1, Viettel có được 41 điểm và tạm đứng thứ 4. Trong khi đó, CA Hà Nội đang có 42 điểm sau trận thắng Thanh Hóa 4-1.

Ở vòng cuối, CA Hà Nội sẽ tiếp Hải Phòng còn Viettel tiếp đón CLB TP.HCM, hai trận đấu có tính chất quyết định cho tham vọng cán đích tốp 3. Về lý thuyết, CA Hà Nội nắm quyền tự quyết, nhưng Hải Phòng không phải đối thủ dễ chơi, trong khi TP.HCM đã trụ hạng nên có thể đá với tâm lý thoải mái. Lợi thế đang chia đều, và bất kỳ cú sẩy chân nào cũng có thể khiến cục diện đổi chiều.

Đáng chú ý, phong độ bùng nổ của bộ đôi ngoại binh Alan (CA Hà Nội) và Lucas (Hải Phòng) – đang cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 14 bàn – có thể là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 2 trận đấu này.

Viettel thắng Hà Nội để thắp lại hy vọng ngựa về ngược trước CA Hà Nội ở vị trí giành huy chương đồng cuối mùa giải. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh mùa giải bị dồn lịch thi đấu vì tập trung đội tuyển quốc gia, các CLB gần như không có thời gian nghỉ, dẫn đến hàng loạt ca chấn thương, thay đổi chiến thuật và biến động nhân sự xuyên suốt mùa giải. Nhưng chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn của vòng cuối cùng, khi mọi thứ đều có thể xảy ra.

Ngày 22-6 ở vòng 26 hạ màn là thời khắc định mệnh với không ít đội bóng. Người ăn mừng, kẻ bật khóc, nhưng bóng đá vốn dĩ luôn khắc nghiệt như vậy.