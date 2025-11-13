Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 thầy, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương 13/11/2025 18:26

(PLO)- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gặp mặt 80 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gặp mặt 80 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền tổ quốc.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm gặp gỡ các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi.

Đó còn là các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi nghe những chia sẻ của các thầy, cô giáo được tuyên dương năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của các thầy cô giáo trong chương trình. .

Thứ trưởng cũng, cho biết rất ấn tượng với chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

“Chương trình đã tổ chức nhằm vinh danh các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân”- Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, chương trình không chỉ đúng với nhiệm vụ, trách nhiệm của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với lực lượng cán bộ, giáo viên trên tất cả các địa bàn.

“Nhiệm vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và những trường chuyên biệt còn nhiều thử thách, thiếu thốn, bất cập nên cần hơn hết những nhà giáo tiên phong, lĩnh xướng nhận nhiệm vụ đó”- Thứ trưởng Lê Quân nói.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết, hiện, Bộ GD&Đ đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới.

Theo nhu cầu thực tế, Bộ sẽ rà soát từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại cuộc gặp, các thầy, cô giáo tiêu biểu đã có dịp lắng nghe và trao đổi với lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Bộ cũng đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ.

Về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 80 thầy cô giáo tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025, sẽ diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3 Phường Chùa Láng, Hà Nội) vào tối 14-11.