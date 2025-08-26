Tổ chức cuộc thi Tri ân thầy cô – chia sẻ cùng thầy cô trên mạng xã hội 26/08/2025 16:33

(PLO)- Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 sẽ tổ chức cuộc thi Tri ân thầy cô – chia sẻ cùng thầy cô trên mạng xã hội TikTok.

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị đã tổ chức họp báo về chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình năm nay sẽ có 4 điểm mới quan trọng.

Cụ thể, mở rộng quy mô chương trình: Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương số lượng giáo viên nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo đó, 80 thầy, cô giáo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới ở 248 xã có biên giới sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Các giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Đại diện BTC trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương: Có tư cách đạo đức, lối sống tốt; nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Chương trình cũng sẽ gia tăng mạnh mẽ truyền thông mạng xã hội, khuyến khích các đại sứ, giáo viên, học sinh/sinh viên tự tạo thông tin chia sẻ, clip ngắn…

Chia sẻ cùng thầy cô cũng có sự tham gia của các gương mặt KOL nổi bật tham gia chương trình như PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh và nhà sáng tạo nội dung số như Tiktoker Lê Bống…

Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thầy cô và lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về thầy cô đến với toàn xã hội.

Ban tổ chức cũng sẽ thăm, tặng quà, trao công trình hỗ trợ thầy giáo, cô giáo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn….

Năm nay, chương trình chỉ thực hiện một chuyến đi thăm tập trung, các chuyến đi thăm/tuyên dương còn lại mở rộng với cách tổ chức gọn nhẹ chuyển về địa phương thực hiện cùng các nhà tài trợ.

Năm nay, chương trình sẽ tổ chức cuộc thi Tri ân thầy cô – chia sẻ cùng thầy cô trên mạng xã hội TikTok

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập trong, ngoài nước (các tập thể, cá nhân).

Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi tạo video clip ngắn đăng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo để gửi lòng biết ơn, tri ân và chia sẻ với các thầy, cô giáo của mình nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) nhằm lan toả thông điệp về tình thầy trò.

Các video clip đăng tải trên nền tảng Tiktok phải kèm theo hashtag: #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.

Ngoài ra còn có chương trình Báo chí chia sẻ cùng thầy cô để các nhà báo, phóng viên lan tỏa sâu rộng hơn nữa câu chuyện về các thầy cô giáo với cách làm hay, sáng tạo trong việc dạy học, tình cảm thầy trò...