Bổ nhiệm 6 Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh 30/06/2025 15:28

Chiều 29-6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định quan trọng của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Quốc hội.

Quang cảnh buổi công bố. Ảnh: CATN

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an tỉnh Long An, kết nối trực tuyến đến Công an tỉnh Tây Ninh và Công an cấp xã thuộc hai tỉnh Tây Ninh, Long An. Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Vũ Như Hà và Thiếu tướng Lâm Minh Hồng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: CATN

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tham mưu đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức lại bộ máy Công an cấp tỉnh và điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, sáu đại tá gồm: Trần Văn Luận, Phan Văn Triều, Nguyễn Quốc Toàn, Lê Trung Ái, Lê Văn Thuận và Phạm Thanh Tâm được bố trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập.

Thiếu tướng Vũ Như Hà trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho các đồng chí lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: CATN

Tiếp đó, Phòng Tổ chức cán bộ cũng công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai 27 đơn vị nghiệp vụ và 96 Công an cấp xã trực thuộc. Việc sắp xếp, bố trí đều bảo đảm đúng định hướng, mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Như Hà nhấn mạnh: "Lực lượng công an toàn tỉnh cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động bắt tay vào công việc với tinh thần tiên phong, gương mẫu, khẩn trương theo phương châm 'vừa chạy vừa xếp hàng'."

Ông cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để xảy ra gián đoạn trong phục vụ Nhân dân.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Tây Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.