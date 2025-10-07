Bộ Tổng tham mưu yêu cầu sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 07/10/2025 15:52

Ngày 7-10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 5741/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.

Các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, 86; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Nhiều khu vực ở Thái Nguyên cũng ngập nặng. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Theo đó, thực hiện Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 7-10-2025; ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Bộ tư lệnh các quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân, rà soát kỹ từng khu vực, địa bàn dân cư, đê điều, kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, chủ động di dời, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa bão và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động lực lượng, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực ngập lụt, di dời đến nơi an toàn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá do bão số 11 và hoàn lưu bão gây ra.

Tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bộ Tổng Tham mưu cũng lưu ý các quân đoàn, binh chủng, các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, 86, các binh đoàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa trung ương và địa phương, các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với quân khu: 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn trước 14 giờ hằng ngày để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.