Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Công nghiệp hóa là con đường ngắn nhất tạo ra tăng trưởng 08/09/2025 18:39

Sáng 8-9, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành xây dựng và giao thông vận tải.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định ngành xây dựng có những bước tiến dài, từ những công trình đá cổ xưa đến những thành phố với các chức năng thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nhấn mạnh công nghiệp hóa là con đường ngắn nhất để tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững và có thể đi đến thịnh vượng.

Các thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông đúc sẵn, thép, vật liệu ốp lát, kính xây dựng… làm chủ công nghệ thi công các công trình dân dụng và công trình giao thông quy mô lớn, làm chủ công nghệ đóng tàu... là nền tảng để công nghiệp hóa ngành xây dựng.

Công nghiệp hóa trong lĩnh vực xây dựng sẽ giúp thúc đẩy đô thị hóa nhanh; giải quyết nhu cầu nhà ở, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giáo dục... Công nghiệp hóa trong lĩnh vực giao thông sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng vận tải đường bộ, cảng biển, sân bay, đường sắt... để luân chuyển nguyên liệu và hàng hóa.

Theo đó, Bộ trưởng giao các đơn vị phải lập sàn giao dịch thương mại của ngành xây dựng và giao thông vận tải để thực hiện mua bán các kết quả nghiên cứu khoa học trong ngành.

Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao đề xuất xác đáng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành từ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Phan Hữu Duy Quốc.

Cụ thể, ông Quốc cho rằng cần có chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ mới trong các dự án đầu tư công, đồng thời chia sẻ rủi ro với nhà thầu để tạo ra một thị trường sôi động và cạnh tranh. Song song đó, xây dựng định mức mới phù hợp với công nghệ hiện đại và yêu cầu của thị trường, tránh việc định mức trở thành rào cản khiến chậm trễ trong đổi mới sáng tạo.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp xây dựng lớn và doanh nghiệp sở hữu công nghệ, dưới sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước để cùng phát triển. Bên cạnh đó, việc đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy tư duy mới trong toàn ngành.

Để hiện thực hóa mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, CC1 đã chú trọng bố trí hợp lý nguồn nhân sự, chi phí cho hoạt động nghiên cứu – triển khai; đồng thời xác định rõ mục tiêu và các tiêu chí phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực công nghệ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… tìm kiếm cơ hội áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và công cụ số vào các dự án thực tiễn. Bên cạnh đó, CC1 cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng, từng bước nâng tầm vị thế và hướng đến sự phát triển bền vững của ngành xây dựng.

Về sáng kiến, CC1 đang dẫn dắt một nhóm nghiên cứu giải pháp cầu cạn gồm 10 công ty trong và ngoài nước. Các giải pháp được đưa ra sẽ rất linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, thích ứng với mọi dạng địa hình và địa chất.

“Sáng kiến này không chỉ tạo ra giá trị thiết thực cho các dự án công trình giao thông, mà còn thể hiện tâm huyết cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, nó cũng trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong ngành xây dựng, thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới sáng tạo…”- ông Quốc khẳng định.