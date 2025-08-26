Đề xuất 9 hành vi bị cấm trong dự thảo Luật Chuyển đổi số 26/08/2025 18:52

(PLO)- Dự thảo Luật Chuyển đổi số có 9 hành vi bị cấm, trong đó có hành vi lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi…

Chiều 26-8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Chuyển đổi số.

Theo Tờ trình của Bộ KH&CN, Luật Công nghệ thông tin sau gần 20 năm thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, không còn theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ số và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Luật Công nghệ thông tin được xây dựng trong bối cảnh các công nghệ đột phá như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Chuỗi khối (Blockchain)... cùng với các mô hình kinh doanh mới còn chưa xuất hiện hoặc chưa phổ biến, chưa bao quát được những yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn hiện nay.

Dự thảo Luật Chuyển đổi số được xây dựng nhằm số hoá toàn diện, tạo ra môi trường số, tương tác với môi trường thực để thay đổi cách tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ và tạo ra giá trị mới.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.

Dự thảo Luật gồm 8 chương với 83 điều quy định về nhiều nội dung như hạ tầng cho chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, quản lý nhà nước về chuyển đổi số....

Đáng chú ý, Dự thảo Luật quy định về 9 hành vi bị cấm, gồm: lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát tán, tuyên truyền, lưu trữ, sử dụng trái phép dữ liệu số, công nghệ số; cản trở, can thiệp, phá hoại, làm sai lệch, chiếm đoạt, hủy hoại hạ tầng cho chuyển đổi số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu số; lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Chuyển đổi số. Ảnh: HOÀNG HUY

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà lại các khái niệm được nêu ra tại dự thảo Luật, đặc biệt là khái niệm hạ tầng số; dự thảo Luật còn rải rác một số định nghĩa từ ngữ ở một số điều khoản trong khi Luật đã có Điều 3 quy định về các khái niệm, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, chuyển về chung trong 1 điều.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm khái niệm “dữ liệu lớn” (big data) và các tiêu chí xác định “dữ liệu lớn” tại dự thảo Luật; nghiên cứu bổ sung thêm một số khái niệm được sử dụng nhiều trong dự thảo Luật như: Hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng công nghiệp công nghệ số, Chính phủ số… để bảo đảm thống nhất trong cách sử dụng.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, sửa, bỏ một số điều khoản: bỏ Điều 41, sửa khoản 2 Điều 40, sửa điểm đ khoản 3 Điều 34…

Đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung về bảo vệ bí mật nhà nước vào khoản 5 Điều 5 dự thảo Luật, cụ thể là hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu, dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Đồng thời bổ sung vào khoản 1 và khoản 3 Điều 69 dự thảo luật nhằm thống nhất với các quy định của Luật Dữ liệu năm 2024 và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018…

Kết luận phiên họp hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết cần thiết ban hành Luật. Tuy nhiên, về phạm vi điều chỉnh, khoản 1 Điều 1 đang quy định rất rộng so với các chương còn lại, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định lại phạm vi cho phù hợp; nội dung nào không có giá trị gia tăng thì lược bỏ…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, những nội dung nào đã được quy định trong luật khác, trong Hiến pháp thì không nhất thiết phải đưa vào dự thảo Luật này. Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo Luật và các luật có liên quan; rà lại ngôn ngữ cho chuẩn, bởi dự thảo Luật có nhiều nội dung dịch từ tiếng Anh sang; cần đảm bảo tính khả thi và tính giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung bảng so sánh đánh giá với quy định hiện hành; hoàn thiện Tờ trình theo mẫu, đặc biệt điểm nào cần giải trình về tính thống nhất, tính khả thi, cần nêu được những vấn lớn cho rõ ràng…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh Dự án Luật đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình.