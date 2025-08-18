Thủ tướng: Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là 'trái tim' của chuyển đổi số quốc gia 18/08/2025 21:48

(PLO)- Nhấn mạnh chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trình cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu để phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành trung tâm của nền kinh tế.

Chiều 18-8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.

Một trong những trung tâm lớn nhất khu vực

Tại buổi lễ, Thủ tướng và các đại biểu được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chia sẻ quá trình chỉ đạo quyết liệt khi xác định năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia và từ cuối năm 2023 đã giao Bộ Công an xây dựng bằng được Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm. Ảnh: VGP

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát hiện trường, thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 Dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỉ đồng.

Biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh.

Chỉ rõ điều quan trọng là Dự án đưa vào vận hành, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính và các công việc có liên quan.

Triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia thành điểm một cửa số duy nhất

Để tiếp tục xây dựng các Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2, số 3 và phát huy giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cùng thống nhất, quán triệt các quan điểm.

Việc hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm mới là kết quả bước đầu. Theo đó, cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

Với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Với quan điểm con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: VGP

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo, về phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an tổng hợp nhu cầu về hạ tầng số của bộ, ngành, địa phương, thiết kế và xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển các Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp theo trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng Đề án Khu công nghệ số tập trung về dữ liệu.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước.