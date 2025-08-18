Cảnh sát cơ động Hà Nội chuyển các phần quà đến đồng bào Điện Biên 18/08/2025 18:11

(PLO)- Hàng trăm phần quà đã được Cảnh sát cơ động Hà Nội vận chuyển đến tỉnh Điện Biên, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, cho biết từ ngày 16 đến 17-8, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phối hợp cùng Ban Công đoàn Công an tỉnh Điện Biên và các nhà hảo tâm lên đường mang theo 250 phần quà ý nghĩa.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát cơ động Hà Nội, chuyến đi này không chỉ là một hoạt động từ thiện, mà còn là một hành trình sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ.

Trọng tâm của chuyến đi là các bản Na Ngịu, Trống Sư A, Từ Xa B, Cồ Dề, Háng Trợ, Pó Sinh A và Pó Sinh B thuộc xã Xa Dung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ hồi đầu tháng vừa qua.

Những phần quà ý nghĩa của Phòng Cảnh sát cơ động Hà Nội dành cho đồng bào vùng cao. Ảnh: CA

Trước đó, từ ngày 31-7 đến ngày 2-8, trận mưa lũ lịch sử đã tàn phá nặng nề Điện Biên. Hậu quả đã khiến 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương và hơn 554 ngôi nhà bị hư hại.

Trong đó, 73 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều công trình dân sinh như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và hàng trăm hecta lúa, hoa màu cũng bị phá hủy. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 500 tỉ đồng.

Khoảnh khắc đặt chân đến vùng ảnh hưởng do mưa lũ, Thượng úy Lê Văn Ba, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, xúc động khi chứng kiến những mất mát mà người dân phải gánh chịu.

"Mặc dù mưa lũ đã đi qua nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, tài sản mất sạch, nhiều gia đình phải sống trong cảnh 'màn trời chiếu đất'. Đau lòng hơn cả là những trường hợp như gia đình anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly, mất đi ba người con..." - Thượng úy Ba chia sẻ.

Các cán bộ vận chuyển từng phần quà để trao cho người dân. Ảnh: CA

Đối với Thượng úy Lê Văn Ba, việc tham gia hoạt động thiện nguyện này là cơ hội để những người lính Cảnh sát cơ động gần gũi hơn với nhân dân, thấu hiểu những vất vả của họ. Đó cũng là động lực để anh và đồng đội nỗ lực hơn nữa, cống hiến hết mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã động viên, chia sẻ nỗi đau với bà con nơi đây. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm và hy vọng, được gửi gắm với mong muốn giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn, có thêm động lực để dựng lại nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Các cán bộ tự tay vận chuyển từng phần quà vào phía trong. Ảnh: CA

Đại úy Nguyễn Thế Anh, Phó Trưởng Ban Công đoàn Công an tỉnh Điện Biên, cho biết với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài việc giúp đỡ bà con vùng lũ, đoàn còn gửi quà động viên 10 cán bộ công an cơ sở đang ngày đêm đảm bảo an ninh, giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng chống mưa lũ.