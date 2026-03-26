Bộ Tư pháp tập huấn kỹ năng hỗ trợ yêu cầu bồi thường nhà nước 26/03/2026 19:08

(PLO)- Việc tập huấn được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc quy trình, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường...

Trong hai ngày 25 và 26-3, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức chương trình “Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE). Chương trình nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại tại địa phương.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của 4 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai...

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Long, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, giảng viên chính tại hội nghị tập huấn.

Các đại biểu tham gia tại buổi tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và năng lực cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, cũng như công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại nói riêng.

Theo ông Vũ, chương trình đặc biệt chú trọng đến kỹ năng hỗ trợ các đối tượng yếu thế khi thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Đây là nhóm đối tượng thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết trước ngày 1-7-2025, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, còn UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu. Nhiệm vụ này được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10-12-2019 của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo sự chủ động cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, từ ngày 1-7-2025, nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đã được phân quyền cho UBND cấp tỉnh.

Học viên tham gia thuyết trình tại hội nghị tập huấn.

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 121/2025 ngày 11-6-2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Theo lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, việc phân quyền không chỉ tạo thuận lợi hơn cho người dân mà còn giúp địa phương chủ động nắm bắt, theo dõi tình hình yêu cầu bồi thường trên địa bàn.

Buổi tập huấn kỹ năng hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện yêu cầu bồi thường nhà nước diễn ra thành công.

Theo Ban tổ chức, việc tập huấn lần này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc quy trình, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại trong quá trình thực hiện yêu cầu bồi thường nhà nước.

Trong bối cảnh nhiệm vụ này đã được phân quyền mạnh hơn cho địa phương, việc chuẩn hóa kỹ năng và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi càng trở nên cấp thiết. Hội nghị vì vậy không chỉ mang ý nghĩa bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn góp phần củng cố hiệu quả thực thi pháp luật về bồi thường nhà nước trong thực tiễn.