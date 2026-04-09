Cá Ông vào bờ, ngư dân đẩy ra biển 3 lần nhưng bất thành 09/04/2026 22:26

(PLO)- Phát hiện cá Ông dạt vào bờ biển, ngư dân ở Đắk Lắk đã đẩy ra biển ba lần nhưng cá không ra khơi mà vẫn tấp vào bờ.

Tối 9-4, ông Đỗ Thanh Dũng, Trưởng khu phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận cá Ông (cá voi) đã dạt vào khu vực biển Vịnh Hòa.

Cá Ông đã được người dân đưa lên bờ. Ảnh: M.N

Theo ông Dũng, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện cá Ông dài khoảng 10 m, nặng chừng 2 tấn dạt vào gần bờ biển Vịnh Hòa.

Khi phát hiện cá Ông dạt vào gần bờ, ngư dân đã đẩy cá ra biển ba lần liên tục. Tuy nhiên, cá Ông không bơi ra khơi mà tiếp tục tấp vào bờ.

"Hiện ngư dân đã đưa cá Ông lên bờ. Dự kiến vào sáng mai, khi cá Ông 'lụy', người dân sẽ an táng theo phong tục địa phương" - ông Dũng nói.

Cá Ông dài 10 m, nặng khoảng 2 tấn. Ảnh: M.N

Theo ông Dũng, địa phương vừa tổ chức Lễ Cầu Ngư xong thì cá Ông dạt vào bờ.