Các hãng bay trong nước dự kiến điều chỉnh khai thác, tìm giải pháp giảm áp lực chi phí 25/03/2026 15:44

(PLO)- Áp lực chi phí nhiên liệu khiến doanh nghiệp hàng không dự kiến điều chỉnh khai thác, kiến nghị hỗ trợ và tính toán lại giá vé.

Ngày 25-3, một số hãng hàng không trong nước cho biết đang lên kế hoạch điều chỉnh giá vé trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 bị hạn chế và giá tăng mạnh.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đang triển khai dải giá vé linh hoạt nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của hành khách. Việc điều chỉnh giá vé được thực hiện theo diễn biến thị trường nhưng vẫn tuân thủ quy định về giá trần của cơ quan quản lý.

Theo hãng này, trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, khả năng điều chỉnh giá vé là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Bamboo Airways khẳng định luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé do Nhà nước ban hành.

Ngành hàng không đang đối mặt với việc tăng giá nhiên liệu. Ảnh: V.LONG

Phân tích từ Bamboo Airways cho thấy giá nhiên liệu tăng nhanh đang đẩy chi phí đầu vào của các hãng hàng không lên cao. Nếu trong tháng 2, giá dầu Jet A-1 trung bình ở mức khoảng 89 USD/thùng thì hiện đã vượt mốc 220 USD/thùng.

Diễn biến này khiến hoạt động khai thác của các hãng hàng không nội địa, trong đó có Bamboo Airways, phụ thuộc lớn vào việc tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu thay thế cũng như các chính sách hỗ trợ về thuế, phí.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh các giải pháp tối ưu nội tại, Bamboo Airways kiến nghị Chính phủ xem xét triển khai các chính sách nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể, hãng đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong một giai đoạn nhất định.

Đồng thời, duy trì chính sách giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu hàng không từ các nguồn ngoài ASEAN xuống 0%. Ngoài ra, hãng cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính như giãn, hoãn thuế; hỗ trợ lãi suất; cơ cấu lại các khoản vay.

Bamboo Airways còn kiến nghị điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại cảng, hoàn thiện cơ chế giá trần trên các đường bay nội địa, cũng như tăng cường hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không.

Theo doanh nghiệp, các giải pháp này sẽ góp phần giúp các hãng ổn định hoạt động, duy trì kết nối vận tải và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong khi đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay nội địa từ ngày 1-4.

Các đường bay bị ảnh hưởng gồm: Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên. Tổng số chuyến bay bị hủy khoảng 23 chuyến mỗi tuần.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ ưu tiên duy trì các đường bay trục và các tuyến kết nối quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch. Trước mắt, doanh nghiệp sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ trong tháng 3 và triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu để duy trì khai thác trong tháng 4.

Theo tính toán của hãng, khi giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác có thể tăng gấp đôi. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bay càng lỗ nếu không có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Trước biến động của giá nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá.

Đối với các trường hợp đề nghị định giá hoặc điều chỉnh giá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, doanh nghiệp cần chủ động rà soát các yếu tố hình thành giá. Đồng thời, đánh giá kỹ tác động đến kinh tế - xã hội và mục tiêu kiểm soát lạm phát để lựa chọn mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng phương án giá theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và phương pháp định giá theo quy định hiện hành.